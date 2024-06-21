×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Gram altın rekora koşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Gram altın rekora koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 13:37

Gram altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. ABD ekonomisine dair verilerin olumsuz gelmesi Fed'in faiz indirimi ihtimalini biraz daha artırdı. Avrupa'daki siyasi istikrarsızlık altını güçlü tutuyor.

Haberin Devamı

Altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyelere yaklaştı. 19 Nisan 2024 tarihinde 2552 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugün 2503 liraya kadar yükseldi.

Gram altın güne 2489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2482 lira, en yüksek de 2503 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2495 liradan alıcı buluyor.

Ons altın fiyatları da güçleniyor. Ons altın güne 2360 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2368 lira seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2363 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimine ilişkin net bir tarih açıklamazken son açıklanan verilerin olumsuz gelmesi faiz indirimi ihtimalini artırdı.

Haberin Devamı

Ayrıca Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıklar ve seçim dönemine girilmiş olması da altına olan talebi artırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!