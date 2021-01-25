Grafikerin kâbusu

ANNESİ engelli olduğu için bir süredir çalışamayan İlker Aslaner (42), başına geleceklerden habersiz, çalıştığı şirket kapanınca aldığı tazminatı bankaya yatırdı. Aslaner, annesinin tedavisi için lazım olur diyerek, bankadaki paraya dokunamadı. Aslaner’in iki yıldır banka, karakol, adliye arasında mekik dokumasına neden olan olay ise 5 Şubat 2019 günü yaşandı. Anılan günün sabahı Aslaner’in hesabından saat 09.22 ve 09.24’te iki ayrı para transferi işlemi yapıldı. Transferler, Bursa’da bir fabrikada işçi olarak çalışan M. K. M. ‘nin (29) özel bir bankadaki hesabına yapılmıştı. EFT işlemlerinin açıklama bölümüne ise bir araç plakası yazılarak transfere kılıf uydurulmaya çalışıldı.

YARISINI KURTARABİLDİ

Grafiker Aslaner, yapılan transferlerden, cep telefonuna gelen SMS’lerle haberdar oldu. Gelen SMS’lerde, ‘Hesabınızdan 9 bin 700 ve 9 bin 500 liralık EFT işlemi gerçekleşti’ bilgisi yer aldı. Bir an şok geçiren Aslaner hemen bankayı aradı. Banka görevlisine, yapılan transferlerin kendisine ait olmadığını söyledi. Banka görevlisi, paranın gönderildiği özel bankayı aradı. O esnada 9.700 liralık ilk transferdeki para çekilmiş ikincisi ise henüz çekilmemişti. İki banka görevlisinin çabasıyla 9.500 liraya bloke konuldu.

Aslaner, parasının yarısını kurtarabildiği için bir nebze de olsa rahatlayarak karakolun yolunu tuttu. Sancaktepe İlçe Emniyeti Müdürlüğü personeli Aslaner’i dinledi; gerekli araştırma için savcılıktan onay aldı.

İŞÇİYE TAKİPSİZLİK

Hesabına para transferi yapılan M. K. M.’nin Bursa’daki adresi tespit edildi. M. K. M.’nin ifadesi, dolandırıcılığı daha da karmaşık hale getirdi. M. K. M. ifadesinde özetle “Paranın transfer edildiği bankada bir hesabım yok. Bu bankaya adım atmışlığım dahi yok. Dahası, ATM’den para çeken kişi de ben değilim. Bursa’da yaşıyorum, paranın çekildiği yer olan Esenler’e ise hiç gitmedim. Birileri benim adıma hesap açmış” dedi. M. K. M.’nin olay ile ilgisi olmadığı tespit edilince savcılık takipsizlik kararı verdi.

2035’E KADAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, M. K. M. ile ilgili takipsizlik kararı verdikten sonra emniyete daimi arama kararı gönderdi. Kararda özetle, Aslaner’i dolandıran kişi veya kişilerin bulunması halinde savcılığa getirilmeleri istendi. “Meçhul sanık” yazılı daimi arama kararında, “Düzenli olarak yılda bir Cumhuriyet başsavcılığımıza bilgi verin” denildi. Daimi arama kararı ise Şubat 2035’e kadar geçerli.

PARAYI İADE EDEMEYİZ

Arama kararının görünürde Aslaner’e bir zarara yok. Ancak, durum öyle değil. Aslaner, paraya bloke koyan bankaya da, hesabının bulunduğu bankya da, “Blokedeki paramı iade edin” diye defalarca başvurdu. Bankaların yanıtı ise “Daima arama kararı ver. Dosya açık olduğu sürece bu parayı iade edemeyiz” şeklinde oldu. Aslaner, Hürriyet’e, hesabında para çekildiğine dair bir onay mesajı almadığını belirtti. “Müvekkilim mağdur edildi” diyen Av. Yasemin Bal ise, blokedeki paranın iadesi için özel bankaya yönelik icra takibi başlatacaklarını bildirdi.