Gözünüz arkada kalmasın

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Günümüzde evinizi ya da iş yerinizi korumak için satın alabileceğiniz çok sayıda güvenlik kamerası yer alıyor. Gelişen teknolojiler, internet ve bulut teknolojileri sayesinde artık kapalı devre güvenlik kameraları hemen hemen tamamen demode olmuş durumda. Artık devir, dünyanın neresinde olursanız olun erişim sağlayabileceğiniz ve hatta 360 derece hareketli gövde yapıları sayesinde kameraların açısını değiştirerek konumlandırıldığı ortama bakılan akıllı güvenlik kameralarının devri.

SESLİ İLETİŞİM

Akıllı güvenlik kameraları uzaktan erişim sağlamaları yanında elbette görüntü depolama da yapabiliyor. Burada kullanıcılara iki farklı seçenek sunuluyor. Görüntüler birçok modelde bir hafıza kartına kaydedilebiliyor. Kamera hafıza kartı dolana kadar görüntü kaydediyor, daha sonra eski görüntüleri silerek döngüyü devam ettiriyor. Kullanıcılara sunulan diğer imkân ise bulut depolama oluyor. Bulut depolama alanları genelde ek ücret ile satılıyor. Bu seçilirse kamera çekilen görüntüleri bir hafıza kartına depolamak yerine buluta yani bir sunucu sistemine gönderiyor. Bunun faydası, geçmiş kayıt görüntülerine uzaktan erişim imkanının sağlanıyor olması oluyor. Yeni nesil akıllı güvenlik kameraları, görüntü yanında sesli iletişim de getiriyor. Bu sayede kameranın bulunduğu ortamdaki sesleri duyabiliyor, ortamdaki kişilere akıllı telefon uygulaması üzerinden seslenebiliyorsunuz.

BEBEKLERE ÖZEL

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Yeni nesil akıllı güvenlik kameralarının çoğunda hareket algılama ve tanımlama oluyor. Örneğin birçok kamera ortamdaki hareketi algılayarak telefonunuza bildirim atabiliyor. Bazıları ise ortamdaki kişileri ve evcil hayvanları dahi ayırt edebiliyor. Böylelikle evdeki kedi ya da köpeğin hareketi, bir hırsızlık girişimi olarak algılanmıyor. Bazı güvenlik kameralarına sesli alarm özelliği de koyan firmalar, böylelikle kötü niyetli kişileri korkutup kaçırmayı hedefliyor. Güvenlik kameraları sadece hırsızlara karşı güvenlik için değil, bebekleri kontrol etmek için de kullanılıyor. Piyasada çok sayıda bebek kamerası bulunuyor. Artık normal güvenlik kameraları da bebek kamerası olarak kullanılabiliyor. Ayrıca artık gelişmiş bir güvenlik kamerası olarak görev yapabilen, kameralı kapı zilleri de bulunuyor. Bu ürünler direkt olarak kapınıza gelenleri görebilmenize, onlarla iletişim kurabilmenize imkân tanıyor.

KABLOSUZ GÜVENLİK

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İKİ farklı kamera ve bir ana kontrol ünitesinden oluşan Anker eufyCam 2C, yapay zeka temelinde kişi algılama sunuyor ve askeri düzey şifreleme ile görev yapıyor. Çift taraflı ses iletişimi sunan kamera sistemi, üç aylık kaydı ana ünitede fiziksel olarak tutabiliyor ve kameralarını kendi pilleriyle kablosuz olarak çalıştırabiliyor. Depolamayı kendi üzerine yaptığı için herhangi bir aylık servis ücreti ödemeniz gerekmiyor. 2.499 TL





GELİŞMİŞ BEBEK KAMERASI

MOTOROLA LUX64, direkt olarak bebeklerin kontrolüne özelleştirilmiş bir model. 4,3 inç boyutunda bir kontrol ekranı ile gelen ürün, bu sayede bebeğinizi sürekli olarak görmenize imkan tanıyor. Kablosuz olarak çalışan Full HD kamera, oda ısısı ölçme, ninni çalma ve çift yönlü sesli iletişim kurma gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. 1.609 TL

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DIŞ MEKÂNA ÖZEL

TP-Link tarafından geliştirilen akıllı güvenlik kamerası Tapo C310, dış mekan kullanımı için özelleştirilmiş bir seçenek. Yüksek çözünürlük sunan ürün, yerel depolama yapabiliyor ve birçok benzeri gibi hareket algılama özelliğini sunuyor. Kablosuz bağlantı yeteneği bulunan kamera, çift taraflı sesli iletişim özelliğini de sunuyor. 549 TL





AKILLI KAPI ZİLİ

S-Link Swapp SL-EG22, kapınıza gelen herkesi görebilmeniz için tasarlanan bir model. İnternete bağlanan güvenlik kamerası özellikli kapı zili, hareket algılama yapabiliyor ve kendi piliyle uzunca bir süre görevde kalabiliyor. Çift taraflı iletişim desteği olan ürün, 1080P çözünürlükte çalışıyor ve hareket algılama da gerçekleştirebiliyor. 516 TL

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360 DERECE KORUMA

360 derece dönebilen bir gövde sistemine sahip olan Xiaomi Mi Home Security Camera 360°, bu sayede konumlandırma problemlerini ortadan kaldırıyor. Gece görüş özelliği de olan 1080P çözünürlükteki akıllı kamera, sesli iletişim kurabiliyor ve yapay zeka ile ortamdaki hareketi sınıflandırabiliyor. Yerleşik olarak görüntü depolama sunan kamera, dijital asistanlara da bağlanabiliyor. 349 TL





RİSKLERE DİKKAT

GÜVENLİK kamerası konusunda şunu da belirtmeden geçmeyelim. İnternete bağlanan her cihaz gibi akıllı güvenlik kameralarının da bir güvenlik riski bulunuyor. İnternet korsanları artık eskisi kadar olmasa da güvenlik kameralarının görüntülerine uzaktan erişim sağlayabiliyor. Bunun için mutlaka devamlı olarak güncellenen, güvenlik açıkları kapatılan tanınmış firmaların ürünlerini tercih etmek gerekiyor. Kamera güvenliğinde elektrik kesinti ihtimalini de göz ardı etmemekte fayda var. Bunun için evinizdeki ya da iş yerinizdeki modemi ve güvenlik kamerasını bir sürekli güç kaynağına bağlamayı düşünebilirsiniz.