Gözler Merkez Bankası Başkanı’nda

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Bu hafta perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplanacak. Yüzde 8.5 olan faizin arttırılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak ne kadar arttırılacağı konusunda farklı tahminler yapılıyor. PPK yeni bir atama yapılmazsa 2 eksik üyeyle toplam 5 kişiyle toplanacak. Olası bir politika faizi artışı en fazla kredi kartlarına uygulanan faiz ile taksit avansa uygulanan faizi etkileyecek.

POLİTİKA FAİZİ NE KADAR ARTAR

2021 yılı mart ayında politika faizi yüzde 19’du. İlk indirim 23 Eylül 2021’de geldi. Önce yüzde 18’e indirilen politika faizi yıl sonunda yüzde 14’e kadar geriledi. 2022 yılının ilk yedi ayında da politika faizi sabit bırakılırken, ilerleyen aylarda kademeli olarak düşürüldü ve kasım ayında yüzde 9’a indi. Bu yıl da şubat ayında politika faizi yüzde 8.5’e düşürüldü. Bu haftaki kararla politika fazinin yüzde 10-12 seviyesine ya da yüzde 19-20’lere çıkarılacağı tahminler arasında yer alıyor. Politika faizinin yüzde 16’ya çıkarılması halinde yapılan tahmini hesaba göre aylık kredi kartı faizi yüzde 2.05’e yükselecek. Bu oran taksit avansı da etkiliyor. Bu durumda gecikme faizi de yüzde 2.35’e yükselecek. Politika faizi yüzde 19’a yükselirse, kredi kartı azami faiz oranının yüzde 2.33 civarına yükselmesi bekleniyor. Bu durumda gecikme faizi de 2.63 civarına çıkacak. Merkez Bankası’nın yayımladığı bankaların uyguladığı ortalama faiz oranlarına göre 9 Haziran haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 40.02 düzeyinde bulunuyor. Taşıt kredisi yüzde 32.57, konut kredisi yüzde 18.14 ve ticari TL kredi faizi de ortalama yüzde 14.91 seviyesinde bulunuyor.

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KREDİ KARTLARINDA UYGULAMA

Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için esas alınan referans faiz oranında belirleyici olan politika faiz oranı. Kredi kartı işlemlerinde ve gecikme işlemlerinde uygulanacak faiz de referans faizin üstüne bazı eklemelerle bulunuyor. Şu anda referans oran yüzde 0.81, kredi kartı faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66. Politika faizi yüzde 15’ler civarına çıkarılırsa kredi kartlarına uygulanan faiz aylık yüzde 2 sınırına dayanacak.

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7 KİŞİLİK PPK’DA 2 ÜYE EKSİK

Para Politikası Kurulu, 7 üyeden oluşuyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dışında Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak ve Elif Haykır Hobikoğlu üye olarak bulunuyor. PPK’da Elif Haykır Hobikoğlu Banka Meclisi’nde üyelik yapıyor. Şener, Duman ve Çakmak Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. PPK son olarak 2021 yılının ağustos ayında 7 kişiyle toplandı. Geçen yıl ekim ayından itibaren ise 5 üyeyle toplantı yaptı.