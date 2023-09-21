Gözler faiz kararında... Kredi kartı faizi ne olacak

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HAFİZE Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından başlayan faizde artış trendinde bugünkü kararlar merakla bekleniyor. Gözler Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) bugün eylül ayı faiz kararı için toplanacak. Hafta başında TL’yi güçlendirmek için bankalara uygulama talimatı gönderilmişti. Bu kararla TL mevduat faizlerinin yüzde 45-50 bandına gelmesi bekleniyor. Bugün toplanacak PPK’da faiz artışına gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tahminler 250 ila 500 baz puan arasında artış olacağı yönünde. Ağırlıklı olarak 500 baz artış olması bekleniyor ancak 600 baz puanlık artışa gidebileceğine yönelik tahminler de var.

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE OLACAK

Merkez Bankası’nın faiz artışının ilk etkileri politika faizine yakın olan faizlerde görülüyor. Bunların başında da kredi kartı faizleri ile nakit çekim faizleri geliyor. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyici olan politika faiz oranı. Referans oranın bir hesaplama modeli bulunuyor. Kredi kartı işlemlerinde ve gecikme işlemlerinde uygulanacak faiz de referans faizin üstüne bazı eklemelerle hesaplanıyor. Haziran ayında referans faiz oranı yüzde 0.81, kredi kartı faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66’ydı.

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Hafize Gaye Erkan

500 PUAN ARTARSA KREDİ KARTI FAİZİ YÜZDE 3.26 OLACAK

Ağustos ayındaki artışın ardından politika faizi yüzde 25 oldu. Böylece referans faiz yüzde 2.26’ya kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan faiz yüzde 2.81’e, gecikme oranı yüzde 3.11’e, nakit çekimlerde kullanılacak olan faiz de yüzde 3.57’ye yükseldi.

Bugün PPK’da politika faizinde 500 baz puanlık bir artış yapılırsa politika faizi yüzde 30’a çıkacak. Yapılan hesaplamaya göre bu durumda referans faiz oranı yüzde 2.26’dan yüzde 2.71’e yükselecek. Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz yüzde 2.81’den yüzde 3.26’ya çıkacak. Gecikme faizi yüzde 3.56 olacak. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. 600 baz puanlık bir artış olursa politika faizi yüzde 31 olacak. Referans faizi yüzde 2.80 olurken, kredi kartlarına uygulanacak faiz yüzde 3.35’e, gecikme faizi ise bu durumda yüzde 3.65’e yükselecek. Nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.11’e yükselecek.

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BEŞ KİŞİLİK PPK DÖRDÜNCÜ KARAR

Hafize Gaye Erkan 9 Haziran tarihinde Merkez Bankası başkanlığına atandıktan sonra 22 Haziran tarihli ilk PPK’da yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15’e, 20 Temmuz tarihli PPK’da yüzde 17.5’a çıkarılmıştı. 28 Temmuz tarihinde Merkez Bankası’nda ekip değişmişti. Üç başkan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan getirilmişti. Bu değişikliğin ardından 24 Ağustos tarihindeki PPK’da politika faizi yüzde 25’e çıkarıldı. PPK’da ayrıca Elif Haykır Hobikoğlu bulunuyor. Hobikoğlu Banka Meclisi’nden PPK üyeliği yapıyor. PPK aslında yedi üyeden oluşuyor. Bir başkan yardımcılığı ve bağımsız olarak dışardan katılan üyeye ilişkin henüz bir atama yapılmadı.