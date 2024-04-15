Goldman altın hedefini yükseltti

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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Hem yatırımcıların talepleri hem de merkez bankalarının altına olan iştahı devam ediyor.

Orta Doğu'daki karmaşa ve İran-İsrail arasındaki saldırı gerilimi sonrasında Goldman Sachs yayımladığı raporda ons altın için 2300 dolar olan hedefini 2700 dolara çıkardı.

Raporda yer alan değerlendirmede "Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor" ifadelerini yer aldı.