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Goldman altın hedefini yükseltti

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#Goldman Sachs#Altın#Piyasa
Goldman altın hedefini yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 07:17

ABD'li dev banka Goldman Sachs, 2024 yılı sonu için ons altın hedefini yükselttiğini açıkladı.

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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Hem yatırımcıların talepleri hem de merkez bankalarının altına olan iştahı devam ediyor.

Orta Doğu'daki karmaşa ve İran-İsrail arasındaki saldırı gerilimi sonrasında Goldman Sachs yayımladığı raporda ons altın için 2300 dolar olan hedefini 2700 dolara çıkardı.

Raporda yer alan değerlendirmede "Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor" ifadelerini yer aldı.

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#Goldman Sachs#Altın#Piyasa

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