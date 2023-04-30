Gizli fon soruşturmasına 3 tutuklama daha

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Denizbank’ta şube müdürü olan Seçil Erzan’ın spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi “yüksek kârlı gizli fon’a katılmaya ikna ederek dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı. İddialara göre Seçil Erzan, ünlü teknik adam Fatih Terim, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişiden yüksek kâr vaadiyle para topladı. Müşterilerine de kaynağın bankanın yıllık yüksek kazançlı gizli fonu olduğunu söyledi. Para yatıranlara bir süre kâr payı ödedi. Ancak daha sonra ödemeler kesti. Bunun üzerine bazı kişiler Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu. İki hafta önce gözaltına alınan Seçil Erzan tutuklandı. Banka yaptığı açıklamada, gizli bir fonları olmadığını mahkemeye bildirdi ve kamuoyuna da duyurdu.

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‘BORSADA KAYBETTİM’ DEDİ

Seçil Erzan verdiği ifadede parasını borsada kaybettiği için böyle bir yola başvurduğunu, parası olmadığını, şikâyetçilerden bir kısmına yatırdıkları anaparayı ödediğini öne sürdü. Ancak İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın ilişkilerinin izini sürünce olayın yurtdışı ayağının da olduğu gerçeğine ulaştı. Türk ve Bulgar vatandaşlığı bulunan beş kişinin Seçil Erzan’la yoğun görüşmeleri tespit edildi. Üstelik bu kişiler Seçil Erzan’la görüştükten ya hemen sonra ya da kısa süre sonra yurtdışına çıkıp geri gelmişlerdi.

Seçil Erzan’ın topladığı paraları nakit olarak yurtdışına kaçırmış olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, savcılıkla koordineli olarak düzenledikleri operasyonda beş kişiyi gözaltına aldı.

PARALARI YURTDIŞINA MI KAÇIRDILAR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan beş kişiden üçü tutuklandı. İki kişi ise yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

BANKADAN ‘BAŞVURU OLMADI’ AÇIKLAMASI

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Şube müdürü Seçil Erzan’ın çalıştığı Denizbank, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ilk şikâyeti aldıkları 7 Nisan tarihinde teftiş kurulunun söz konusu kişiyle ilgili inceleme başlattığını ve aynı gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. “Bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üzerine, kamuoyunun bilgilendirilmesi kararı alınmıştır” denilerek yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

HEPSİ BİLGİ SAHİBİ

“Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir. Teftiş kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Seçil E. tutuklanmadan önce iddia sahiplerinin önemli bir bölümünün (18 kişi) ifadelerine başvurulmuştur. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık suçuyla aynı gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır.

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Bankamıza yapılan şikâyetlerde, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen, zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı bugün (28 Nisan 2023) itibarıyla sadece üçtür. Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır. İddia sahibi kişilerin tamamı, bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu kişiler, bankamızın yatırım ürünlerini yakinen bildikleri gibi, varlıklarını takip edebilmektedirler.

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İSİM VEREMİYORUZ

Basına yansıyan ve asılsız suçlamalar içeren bu beyanatları, mevzuat ve bankacılık etiği gereği ayrıntılı ve isim vererek cevaplayamıyoruz. Diğer yandan bilinçli ve kasıtlı olarak bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberlerde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesi anlamında ‘Banka İtibarının Zedelenmesi’ suçu da işlenmektedir. Bu konudaki her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.”