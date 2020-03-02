Gişeden 1 milyar lira

BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) 2001 yılında vizyona çıkardığı ilk sinema filmi Vizontele’den bugüne hayata geçirdiği 62 uzun metrajlı film ile gişede 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi olurken bunlardan elde ettiği toplam hasılat ise 1 milyar 33 milyon liraya ulaştı. BKM, film başına ortalama 1 milyon 633 bin 379 izleyici yakalarken seyirci başına düşen hasılat ise 10.3 lira olarak gerçekleşti. BKM filmlerinin gişedeki ortalama hasılatı da 16 milyon 661 bin 411 lira oldu.

TEK YAPIMLA 70 MİLYON

Bu süreçte en fazla izlenen BKM yapımı gişede 6 milyon 980 bine ulaşan Düğün Dernek olurken onu 6 milyon 73 binle Düğün Dernek 2, 5 milyon 289 binle Aile Arasında takip etti. En az izlenen 3 yapım ise 109 bin 247 izleyici ile Güzelliğin Portresi, 177 bin 170 ile Düğüm Salonu ve 218 bin 521 ile Hayat Öpücüğü filmleri oldu. En çok hasılat elde eden film 69 milyon 400 bin lirayla Düğün Dernek 2 oldu. Onu 68.9 milyon lirayla Düğün Dernek, 64.6 milyon lirayla Aile Arasında takip etti. En az hasılat ise 1 milyon 900 bin lira ile Güzelliğin Portresi filminden geldi.

62 YAPIMA İMZA ATTI

1994 yılında Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar tarafından kurulan Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ilk yapımı olan Vizontele’yi 2001 yılında beyaz perde ile buluşturduktan sonra G.O.R.A, Organize İşler, Hokkabaz, Eyyvah Eyvah, Kelebeğin Rüyası, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar ve Aile Arasında gibi toplam 62 yapıma imza attı. BKM tarafından hazırlanan son sinema filmi ise Berdan Güzel’in yönettiği Bayi Toplantısı filmi oldu. BKM’nin ilk yapımı olan Vizontele, 2001 yılında 3 milyon 380 bin 120 izleyici tarafından izlenirken film gişede 7.4 milyon TL hasılat elde etmişti.



