Girişimlere 5 milyon lirayı aşan destek

Türk Telekom’un hayata geçirdiği ve Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT, bu yıl 8. dönemini tamamladı. Bu dönemde PİLOT programına dâhil olan 8 girişimin mezuniyeti, çevrimiçi PİLOT Demo Day etkinliğinde 25 Kasım’da gerçekleşti. Özellikle yapay zekâ, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine, 150 bin TL nakit desteği takdim edildi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefi ile yola çıktık. Bugüne kadar 73 girişimi mezun ettik, bunlardan 30’u yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttü. Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden, PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere, 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL’yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÜRETTİLER

3 ay süren programın tamamlanmasıyla, mezun olan kripto para piyasaları için veri analizi ve alım-satım platformu CryptoIndexSeries, inme erken uyarı sistemi (İEUS) Hevi AI, bulut altyapıları için siber güvenlik çözümü PDAccess, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme ile kalite kontrol çözümü ProcessEye Studio, IoT proje geliştirme çözümü Qubitro, merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü Resardis, suç gelirlerinin tespitini sağlayan güvenlik çözümü Sanction Scanner, görsel veri ve kamera görüntü anonimizasyon çözümü Syntonym, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaştılar.