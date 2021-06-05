Girişimci kadınlara destek paketi

Türkiye’de ilk kez tamamen bu konuya yönelik oluşturulan ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’, kooperatiflerin finansman ihtiyaçlarına cevap vermeye ve bu sayede kooperatif üyesi kadınların gelişimine destek olunması hedefleniyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni destek paketini Gaziantep’te düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda duyurdu.

Arslan, şunları söyledi: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiğimiz ve geniş ilgi gören avantajlı Kadın Girişimci Kredi Paketi’mizden sonra, bu kez kadın kooperatiflerine yönelmeye karar verdik. Biliyoruz ki, girişimci olmak için ilk adımı atmak hiçbir zaman kolay değildir. Bu açıdan kadın kooperatifleri oldukça elverişli bir ortam sağlamaktadır.

Üretkenliği arttırmak için teşekkül ettirilen kadın kooperatiflerinin yaşadığı finansal sıkıntılar, büyümenin önünde engel teşkil edebilmektedir. Oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ile kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren girişimci kadınlarımızın önündeki finansal engelleri aşmalarını hedeflemekteyiz. Paket çerçevesinde; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdam destek ve işletme sermayesi finansmanına yönelik azami 6 ay anapara ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL’ye kadar destek sunacağız.”

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