Getir Avrupa ve ABD’den çıkıyor

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Şirketten yapılan açıklamada, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyel ve ana pazar olarak görülen Türkiye’ye odaklanılacağı belirtildi. Açıklamada Getir’in İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’den çıkma kararı aldığı ancak ABD’deki iştiraki FreshDirect’in ise faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı. Gelirlerinin yüzde 7’sini çıkmakta olduğu pazarlardan elde ettiğini açıklayan Getir, bu kararın Türkiye’ye odaklanmasına olanak sağlayacağının altını çizdi. Açıklamada “İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’deki tüm çalışanlarımıza bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür ederiz” denildi.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladığını da duyurdu. Getir, bu finansmanı Türkiye’deki işlerindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağını belirtti.