Genişleyen bayi ağı hareketliliğe hazır

Kapanmanın ardından, servis sektöründe yaşanan dönemsel yoğunlukta müşterilerini en iyi biçimde ağırlayan AutoGrouppe, 2021 yılının başından bu yana geçen zaman zarfında bayi sayısını hızla geliştirerek yüzde 100’e yakın arttırdı.



YENİLİKLER SUNUYOR

Firma son olarak, yeni finans paketi ve kiralama hizmetleriyle de müşterilerinin karşısına çıkarak iş modellerini çeşitlendirmeyi sürdürdü. Bu kapsamda yeni bir finans paketini gündeme alan AutoGrouppe, ALJ Finans ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle sektörde bir ilk olarak bayilerinden bakım onarım hizmeti alan müşterilerinin 1000 TL ve üzeri tutarındaki masraflarını 36 aya kadar taksitlendirebiliyor. Aynı zamanda yine bir ilke imza atarak global kiralama şirketi LeasePlan ile anlaşan AutoGrouppe, özel servis ağı kimliğiyle araç kiralama hizmeti de sunmaya başladı.

‘HAREKET SÜRECEK’

MAYIS ayında yaşanan 17 günlük kapanmadan sonra, satış sonrası hizmetler sektöründe oluşan dönemsel yoğunlukta müşterilerini ağırladıklarını belirten AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan şu şekilde konuştu: “Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı ve ikinci el araçlara olan talep, bahar ve yaz dönemindeki bakım-onarım ihtiyaçlarıyla birleşince, servis sektöründeki hareketliliği de tetikledi. Mayıs ayındaki uzun kapanma sürecinin ardından genel bakım, klima kontrolü ve lastik değişimlerinde tüm bayilerimizde oldukça yoğun bir 10 gün geçirdik. Ay sonunda hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz ve Kurban Bayramı’na kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz

‘13 MİLYON TL YATIRIM’

Koronavirüs süreci esnasında kurulmuş bir şirket olduklarını ve günümüze değin hız kesmeden büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Özkan, “2021 yılına 17 bayiyle başladık. İlk 6 ayda ise imzası atılmış, onaylanmış bayilerimizle 28’e ulaştık. ilk yurtdışı bayimiz olacak KKTC’yi de devreye alıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla toplamda 13 milyon TL civarında bir yatırım ve 350 civarı bir istihdamdan bahsediyoruz.”

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