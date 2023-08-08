Gençlerin buluşma adresi: GSB Gençlik Merkezleri

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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezleri bu yaz da gençlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Gençlerin becerilerini geliştirmeleri, hayatın her alanında var olabilmeleri ve çok kıymetli olan zamanlarını daha faydalı geçirebilmeleri amacıyla açılan gençlik merkezlerine yaz sezonunun başlamasıyla birlikte talep de arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılan gençlik merkezlerinde sportif faaliyetlerden sanata, gezilerden inovasyona, kültürel çalışmalardan yabancı dil eğitimine kadar birçok atölye ve kulüp faaliyeti bulunuyor.



Gençlerin ayağına hizmet politikasını benimseyen Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, 81 ildeki şehir merkezlerinde 155, ilçelerde 309 olmak üzere toplam 464 gençlik merkezi bulunuyor. Bunun yanı sıra sayısı 363’e ulaşan Genç Ofisler aracılığıyla da gençlik merkezi faaliyetlerine ulaşamayan gençlere yönelik faaliyetler yürütülüyor. Gençler, talep ettikleri birçok faaliyete bu merkezler aracılığıyla ulaşabiliyor.



ATÖLYELER GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA AÇILIYOR; GENÇLERİMİZ ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE FAYDALANIYOR



Atölye ve etkinliklerde gençler öğreniyor, eğleniyor, kendini keşfetme şansı yakalayabiliyor. Gençlik merkezleri, el sanatları atölyesiyle, enstrüman öğrenebileceği müzik sınıflarıyla, güvenli ve sessiz bir ortamda ders çalışabileceği kütüphanesiyle, sinema salonlarıyla, inovasyon sınıflarıyla, dinlenme odası, sohbet odası ve oyun odalarıyla, tenis kortu, futbol ve basketbol sahalarıyla hizmet veriyor.



Atölyeler bulundukları il ve ilçeye göre farklılık gösteriyor, gençlerin istekleri doğrultusunda dizayn edilebiliyor. 12 genç bir araya gelerek bir atölye açılmasını talep edebiliyor. Gençler, haftanın 7 günü gençlik merkezlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.



BAKAN DR. OSMAN AŞKIN BAK’TAN GENÇLERE ÇAĞRI



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlere çağrıda bulunarak “Her alanda kendinizi geliştirmenize yönelik eğitimlerin ücretsiz verildiği gençlik merkezlerimize bekliyoruz” dedi. Gençlerin, bakanlık tesislerinden yararlanmasını isteyen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, “Gençlerimiz, kendini ifade ederken, arkadaş çevresini genişleteceği, çeşitli atölye ve etkinliklerle akran ilişkilerini kuvvetlendireceği ve özellikle kendini keşfedebileceği bir ‘Yaz Dönemi’ geçiriyor.” diye konuştu.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olmaları için her zaman yanlarında olduklarını, bundan sonra da onları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



GENÇLİK MERKEZLERİNE BAŞVURU SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞTI



2023 yılının ilk yedi ayında gençlik merkezi faaliyetlerine katılan gençlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Yaz dönemi atölyelerine katılmak isteyen gençler en yakın gençlik merkezine gidebilir ve ya https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilirler.