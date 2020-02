Gençlere yapay zekâyı öğretecek

Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan işbirliği kapsamında 14-17 yaş arasındaki gençlere yapay zeka eğitimleri verilecek. İşbirliğiyle İstanbul, Ankara ve Trabzon’da toplam bin gence ulaşılması hedefleniyor. Proje için 45 gönüllü eğitmen, minimum 3 hafta, maksimum 3 ay boyunca gençlerle çalışacak. Her bir genç, toplam minimum 24 saatlik, maksimum 180 saatlik eğitim alacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları kaydetti: “Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi amaç odaklı vizyonumuzu destekliyor. ‘Tüketen değil üreten nesil’ hedefiyle sürdürdüğümüz bu projede çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Projemize derinlik katarak eğitim içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. Eğitim platformlarından The Clubhouse Network işbirliğiyle projemize yeni eğitim modülleri ekliyoruz.”