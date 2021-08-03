Genç istihdamına özel eylem planı

Buna göre genç girişimcilerin üniversite kredilerine erteleme veya borçların silinme imkânı getirilmesi planlanıyor. 2022 sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemeyle, genç girişimcilerin şirketlerine, yeni mezun istihdam etmeleri şartıyla kredi borçlarının yapılandırılması sağlanacak.

TEŞVİK EDİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal genç istihdam strateji belgesinin taslağı oluşturuldu. Kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve üniversite temsilcileriyle tartışmaya açılan taslakta birçok düzenleme yer alıyor. Buna göre 2023 yılı sonuna kadar, siber güvenlik alanında, eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacak. Sanayi ile üniversiteler arasındaki işbirliği güçlendirilecek, üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde sanayinin ihtiyaç duyduğu konular ile dijital dönüşüm konusundaki eğitimlerin verilmesi sağlanacak. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesi sağlanacak, ayrıca sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı teşvik edilecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Türk-İş’e bağlı sendikaların eğitim programlarına da, genç işçilerin yeni işlere uyum yeteneklerini ve özellikle dijital altyapıları kullanarak, bilgiye ulaşma becerilerini geliştirecek eğitimler eklenecek. İş hayatında yoğun olarak kullanılan bilgisayar uygulamalarının, programların ve programlama dillerinin ders programlarına entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca işsizlik sigortası da gençler için yeniden düzenlenecek. Gençlerin işgücü piyasasında kırılgan yapıda olması nedeniyle, işsiz kalmaları halinde onlara minimum gelir desteği sağlanacak. İşsizlik desteği, gençlerin bir sonraki istihdamlarını kolaylaştıracak şekilde mesleki veya teknik eğitim almalarını da sağlayacak biçimde düzenlenecek.

OKULU BIRAKANA ÇIRAKLIK İMKANI

* Anadolu ve fen liselerinde eşit ağırlık, sayısal ve yabancı dil konulu alanların yanında bilgi teknolojileri alanı da uygulamaya alınacak.

* Gençler için yeni bir istihdam alanı olarak dijital çalışma platformları incelenecek.

* Genç istihdamının artırılması amacıyla okulu bırakmış gençler için çıraklık eğitimleri gibi okuldan işe geçiş süreci kolaylaştırılacak.

* Üniversite öğrencilerinin kamu kurum ve kuruluşlarında yarı zamanlı olarak istihdam edilmesi düzenlemesine ise kamu kurumları itiraz etti. Kurumlar, mevcut staj programlarına dikkat çekti. Maddenin taslaktan çıkarılması planlanıyor.

* Yükseköğretim mezunlarına yönelik olarak düzenli istihdam izleme araştırmaları yapılacak.

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