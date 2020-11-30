Genç girişimcilerden e-ticaret atağı

Bu, gerek KOBİ’lerin büyümesine gerekse girişimcilik kültürünün e-ticaret alanında gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Söz konusu girişimlerin uluslararası pazarda yer edinebilecek önemli adımlar olduğunu belirten Hartomacıoğlu, “Ülkemizin her köşesinde teknoloji geliştirme bölgeleri ve içlerinde kuluçka merkezi adı verilen, girişimin ilk somutlaştığı yerler kuruldu. Genç mezunlarımız, e-ticaret alanında yerli üreticilerin ürünlerini yurt dışı pazarlara taşıyacak girişimlerde bulunuyor. Bu, gerek KOBİ’lerin büyümesine gerekse girişimcilik kültürünün e-ticaret alanında gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.



AR-GE VE İNOVASYON



Pandemide hızlanan dijital dönüşümle birlikte e-ticaretin, diğer bir deyişle dijital pazarlamanın öne çıktığını vurgulayan Hartomacıoğlu, “Artık bir firmanın başarı göstergesi, ürünün hedef kitleye ulaşması ve satış yapması. Bu başarıyı inşa etmenin yolu da dijital pazarlama stratejilerinden geçiyor” ifadesini kullandı. Hartomacıoğlu, günümüzde büyük alan kaplayan, önemli caddelerde dükkanı bulunan firmaların değil, dijital olarak iyi tanıtılan, stratejileri iyi yönetilen, uluslararası e-ticaret sitelerinde geniş yer alan ve arama motorlarında ön sıralarda olan firmaların daha fazla ön planda olduğunu bildirdi. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının ürün geliştirmede önemli olduğunu vurgulayan Hartomacıoğlu, “Bunun yanında pazarlama boyutunun dijital ortamda yapılması, ürün fikrinin başarısı açısından son derece önemli” dedi.