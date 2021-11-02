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Gemi ve yat, ekimde ihracatını en fazla artıran sektör oldu

#Türkiye İhracatçılar Meclisi#İhracat#Gemi İhracatı
Gemi ve yat, ekimde ihracatını en fazla artıran sektör oldu

Gemi ve yat, geçen ay 74 ülkeye 208 milyon 205 bin dolar değerinde ihracat yaparak dış satımını en çok artıran sektör oldu.

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AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim 2020'de 41 milyon 730 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 399 artışla 208 milyon 205 bin dolara yükseldi. Gemi ve yat, geçen ay dış satımını en çok artıran sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 19 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 145 milyon 739 bin dolarını Yalova yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 43'üne denk geldi. İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 47 milyon 17 bin dolarla İstanbul ve 10 milyon 669 bin dolarla Bursa oldu.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA, NORVEÇ VE MALTA'YA
Gemi ve yat sektörü, geçen ay 74 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu olarak kayıtlara geçti.
101 milyon 559 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Rusya'yı, 74 milyon 770 bin dolarla Norveç, 17 milyon dolarla Malta, 4 milyon 767 bin dolarla Marşal Adaları ve 1 milyon 618 bin dolarla ABD takip etti.

Miktar bazında en fazla ihracat artışı da 88 milyon 559 bin dolarla yine Rusya Federasyonu'nda kaydedildi. Sektörün alt kalemlerine bakıldığında, geçen ay sektörün ihracatına en büyük katkıyı 147 milyon 224 bin 933 dolarla gemi ihracatı yaparken, bunu 23 milyon 197 bin 261 dolarla feribot ihracatı takip etti.

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Ekim ayında 17 milyon dolarlık deniz tankeri ihracatı, 14 milyon 110 bin 724 dolarlık yat, tekne ve bot ihracatı, 5 milyon 93 bin 520 dolarlık gemi yan sanayi ve 1 milyon 578 bin 593 dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.

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#Türkiye İhracatçılar Meclisi#İhracat#Gemi İhracatı

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