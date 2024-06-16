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Gelir İdaresi: Stoklamayın

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#Gelir İdaresi#Yurtdışı Çıkış Harcı#Yurtdışı Çıkış Harcı Zam
Gelir İdaresi: Stoklamayın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

GELİR İdaresi, yurtdışı çıkış harcına yapılacak zam haberlerinin ardından bugünden harç pulu alan vatandaşlara “Geçerli olmaz” uyarısında bulundu.

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Başkanlığın açıklamasında yurtdışı çıkış harcının 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılacağı haberleri yalanmazken şöyle denildi:

“Yurtdışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır. Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurtdışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bilindiği üzere bu harç, yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.”

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#Gelir İdaresi#Yurtdışı Çıkış Harcı#Yurtdışı Çıkış Harcı Zam

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