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Ekonomi
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Gelecek ‘Yerli’de

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Gelecek ‘Yerli’de

Hürriyet Sürdürülebirlik projesi kapsamında bir araya geldiğimiz CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Çiftçilerimizi yerli tohumlarla destekliyoruz. Yerli tohumu sözleşmeli çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu tohumların ekilmesi, biçilmesi ve marketlerimizde müşterilerimizle buluşmasını temin ediyoruz. İnanıyorum ki bu iş yayıldıkça Türkiye tarımda dışa bağımlılıktan kurtulacak, rahatlayacak. Hayvancılık alanında da tamamen yerli ırkları ve yerli üretimi destekliyoruz. Yerli et de bizim için çok mühim. Yurtdışından getirilen ithal etlerin devamlılığı yok. Sürdürülebilir olması için önce bu topraklarda doğup büyümüş bir hayvanın değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu. (Sponsorlu içerik)

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