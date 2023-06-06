×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Gaziantep’te fıstık üreticileri gözlerine inanamadı

Güncelleme Tarihi:

#Antep Fıstığı#Fıstık Ağacı#Gaziantep
Gaziantep’te fıstık üreticileri gözlerine inanamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:40

Gaziantep’te normal şartlarda ortalama 10 yıl yetişme sürecinden sonra hasat vermesiyle bilinen Antep fıstığı ağacı ikinci senesinde fıstık vermesiyle görenleri hayrete düşürdü.

Haberin Devamı

Güneydoğu Bölgesi'nin yeşil altını olarak bilinen, lezzet ve görünüm açısından vazgeçilmez lezzet olan Antep fıstığı yaz mevsiminin gelmesiyle ağaçlarda boy göstermeye başladı. Köylerde çiftçiler üretim için fıstık fidanları dikerek bağları ve bahçeleri doldurdu. Yetişme süresinin ortalama 10 yıl olduğu bilinen Antep fıstığı her yıl ağaç başına verdiği 15-25 kilogram fıstık ile Türkiye’nin yanı sıra yabancı ülkelerde de ilgi odağı. Karkamış ilçesinde bulunan Balaban köyündeki fıstık üreticileri tarafından fidan halinde dikilen Tekin cinsi fıstık ağacının 2. senesinde boyundan fazla fıstık vermesi ise görenleri şaşırttı.

“TÜRKİYE’DE TEKİN CİNSİNİ AŞILAMAK İSTEYENLERE AŞI GÖZÜNÜ TEMİN EDİYORUM”

Tekin cinsi fıstık türünün nasıl bulunduğunu aktararak, fıstık üreticiliğinin yanı sıra ağaçlarına aşı yapmak isteyenlere de aşı gözü temin ettiğini belirten çiftçi, "Dedemden ve babamdan aldığım bilgilerle üretici olarak devam ediyorum. Fıstıkçılığın dışında paketleme ve pazarlama üzerine yoğunlaşarak ihracatına başladım. Fıstığı üreterek ve kavurarak vatandaşların hizmetine sunuyorum. Ağaç 6 yaşında ama üzerinde bulunan aşı 2 yaşında. Türü ise tekin denilen cinstir. İsmi ise bundan 10 sene önce fıstık araştırmada Hüseyin Tekin hocamızın araştırıp bulması üzerine gelmektedir. Kapama bir bahçe olarak bölgede ilk yapan kişilerden biri oldum. 700-800 dönümlük bahçe ile Türkiye’de Tekin cinsinin aşılamak isteyenlere aşı gözünü temin ediyorum. Herkes memnun kalıyor. Tekin fıstığını tercih ediyoruz. Bizim bölgeye uyum sağladı. Mutluyuz, gururluyuz bizim yeşil altınımızda budur işte” dedi.

Haberin Devamı

Gaziantep’te fıstık üreticileri gözlerine inanamadı

“2 SENELİK FİDANLARIMIZ BÖYLE BİR GELİŞİM GÖSTERDİ”

Yaklaşık 2 yıl önce diktiği ağaçtaki meyveyi görünce şaşırdığını belirtenTuncay Tiryaki ise “Tekin cinsi fıstığı yetiştirmek için çeşitli arkadaşlardan öneri aldım. Akrabalarımdan bilgi alarak böyle bir çeşidi yetiştirmeye karar verdik ve kapama bir tarla yetiştirmeye çalışıyoruz. 2 senelik fidanlarımız böyle bir gelişim gösterdi ve mahsulümüz bu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gaziantep’te fıstık üreticileri gözlerine inanamadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antep Fıstığı#Fıstık Ağacı#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi