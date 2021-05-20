Gaziantep K.Kızılhisar'da konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede muhammen Bedel: 19.252.497,00TL olarak belirlendi.

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