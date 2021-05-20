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Ekonomi
Haber Giriş: 20.05.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep K.Kızılhisar'da konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

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Gaziantep K.Kızılhisar'da konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesi 7518 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede muhammen Bedel: 19.252.497,00TL olarak belirlendi.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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