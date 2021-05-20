Son Güncelleme:
Gaziantep K.Kızılhisar'da konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesi 7518 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede muhammen Bedel: 19.252.497,00TL olarak belirlendi.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara