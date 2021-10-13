‘Gaziantep için birlik olduk’

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Hürriyet Gazetesi’nin Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Holding, Mahmood Coffee ve Sasu sponsorluğunda düzenlediği ‘Gaziantep Ekonomi Zirvesi’ dün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zirveye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli katıldı. Zirve kapsamında Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan moderatörlüğünde bir de panel düzenlendi. Panelde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuşmacı olarak yer aldı.

İHRACATTA BEŞİNCİ ŞEHİR

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Zirve, Hürrriyet Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’in açılış konuşması ile başladı. Fernergiz, konuşmasında yatırımları, ihracatları ve sağladığı istihdam ile Gaziantep’in ülke ekonomisine kattığı değeri anlattı. Erdal Fernergiz, “Gaziantep Ekonomi Zirvesi’ne hepiniz hoş geldiniz, Sizleri üretim, istihdam ve ihracattaki başarıları ile ülkemizin gözbebeği illerinden birisi olan Gaziantep’te ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Gaziantep Türkiye’nin gözbebeğidir. Çünkü, Türkiye’nin en büyük 1000 firması arasında Gaziantep’ten 67 firma yer almaktadır. Gaziantep, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5. kentidir. Gaziantep 5 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin en büyük OSB’sine sahiptir. Sadece OSB’de yaklaşık 240 bin kişi istihdam edilmektedir. Sanayi çeşitliliğine sahip olan Gaziantep, pandemi döneminde çok başarılı bir sınav vermiştir. Pandemi döneminde Gaziantep sanayisinin çarkları dönmeye devam etmiş, Gaziantep’teki firmalar başta gıda, hijyen ve teknik tekstil ürünleri olmak üzere dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek tedarik zincirinin kesintiye uğramamasını sağlamışlardır” dedi.

ORTAK AKIL İLE HAREKET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak ise Gaziantep’in çok yönlü bir şehir olduğundan bahsederek, “Gaziantep kültür, turizm, tarım ve sanayi şehridir. Gaziantep 5 Organize Sanayi Bölgesi, 200 binden fazla çalışanı ve 100’den fazla ülkeye ihracatı ile önemli bir şehirdir. Gaziantep liman şehri değil, teşviklerden de az yararlanıyor ama cesur sanayicilerimiz, iş insanlarımız var ve bence en önemlisi de ortak akıla inanıyor olmamız. Konu Gaziantep olduğunda bakanımızla, valimizle, oda başkanlarımızla, üniversitelerimizle, STK’larımızla tek yumruk olmayı başarabiliyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak şehrinizin daha mutlu, güvenli, huzurlu olması İçin çalışmalar yapmakta ticaretimizin ve sanayimizin gelişmesi için de çalışıyoruz” dedi.

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GÜVENLİ ŞEHİR GAZİANTEP

Vali Davut Gül de, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Meslek Liselerimiz ve üniversitelerimiz başta olmak üzere eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Gaziantep her dönem bakanı olmuş ve onun liderliğinde yürümüştür. Gaziantep buradaki müteşebbislerin iyi ki buraya yatırım yapmışız dediği bir şehirdir. Gaziantep’in güvenli şehir olmasında 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İyi örnekler önemli iyi örnekleri göstermek daha da önemli. Panelimiz hayırlı uğurlu eylesin olsun” diye konuştu.

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Soldan sağa: Sefer Levent, Yıldız Özkök, Fikret Kileci, Noyan Doğan, Adnan Ünverdi, Nilüfer Çevikel



Hürriyet’in düzenlediği ‘Ekonomi Zirvesi’, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Zirve sonrası konuşmacılara plaket verildi.

PANELDE LOJİSTİK KONUSU VE ENERJİ MALİYETLERİ ELE ALINDI

‘KARAYOLU DIŞINDA ALTERNATİFLERE YOĞUNLAŞMALIYIZ’

Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Noyan Doğan moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvede de önemli konular ele alındı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Başkanı Fikret Kileci, eylül ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştıklarını ifade edip, “Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir rekora imza attı. Bölge, bir önceki yılın eylül ayına göre ihracatını yüzde 23 arttırarak 1 milyar 99 milyon 879 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep için ise yüzde 22’lik artış ile 927 milyon 947 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Bölgemiz ve Gaziantep tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İhracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum, bu gurur verici tablo için her birine şükranlarımı sunuyorum. Sıkıntılarımızdan biri ara eleman eksikliği. Lojistik konusunda kara yolu dışındaki alternatiflere yoğunlaşmalıyız. Bu çok önemli. Sanayi envanterimizi ciddi anlamda çıkarmamız” diye konuştu.

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‘SEKTÖREL TEŞVİK OLMALI’

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, en büyük sıkıntılarından birinin ara eleman olduğunu ifade ederek, meslek edinme kurslarının önemli olduğunu fakat bunu özellikle ailelere iyi anlatmak gerektiğini vurguladı. Ünverdi, “Ülkemizin çıkışı kendi gençlerimizi eğitmekle olacak. Mesleki eğitim merkezi doğru tercih ama ailelere anlatmamız lazım. Sanayide bu gençlere ihtiyacımız var. Diploma çalışmaz, işi bilmek lazım. Teori ile pratiği bir araya getirmemiz gerek. 11 Ar-Ge merkezi Gaziantep’e yakışmıyor sayıyı arttırmalıyız. Gaziantep’te sektörlere özel teşvikler verilmesi lazım. Her şeyi devletten de beklememek gerek. Kadınlarımızla kolkola gitmeliyiz. Bir hanenin normal geçirebilmesi için iki kişinin çalışması gerekiyor. Kadın Girişimciler kurslarımız dolu ve müthiş başarı hikayeleri çıkıyor. Teşvik yok, kamu yatırımları yok buna rağmen rekorlar var. Bu özel sektörün gücü ve ortak akıl ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

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ENERJİ KONUSU EN BÜYÜK RİSK

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent de, gelecekte en büyük riskin enerji olduğuna dikkat çekip, “Bugün dünyada enerji konusunda büyük bir endişe yaşanıyor. Enerji fiyatlarının yükselmesi sanayicileri de yakından ilgilendiriyor. Yaşanan koronavirüs süreci enerji fiyatlarının yükselmesinin en önemli nedenleri arasında. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu süreç bir çok şeyin değişmesine neden oldu. Önce üretim durdu, sonrasında ekonomilerin birbiri ardına açılmasıyla enerjiye olan ihtiyaç da arttı. 2021’de kömür fiyatları yükseldi. Çin, tüm elektrik üretimini doğalgaza çekti ve dibe vuran doğalgaz fiyatları iki katına çıktı. Tüm bunlar değerlendirildiğinde tüm dünya için en büyük riskler arasında enerjinin ve enerji fiyatlarının yer aldığını söyleyebiliriz” dedi.

ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de, ara eleman konusunda Bursa olarak uzun yıllardır çalışmaları olduğunu ve bölgede model fabrika olduğunu söyleyip, “Bizim gençlerimizde düzgün bir bakış olmuyor. Z kuşağı iş seçiyor ve saati belli iş istiyor ve meslek edinmek istemiyorlar. Kimi zaman Suriyelileri niye çalıştırıyoruz diye soruyorlar ama birçok konuda bizi götüren onlar. Ucuz oldukları İçin değil kalifiye oldukları için çalıştırıyoruz. Önce meslek edinmemiz gerekiyor. Meslekte uzmanlaşmak başarılı olmamız demektir. Enerji maliyetleri ocak ayından beri yüzde 65 arttı ve düşürülmeli” diye konuştu.

AR-GE MERKEZLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök ise teknolojinin gelişmesinin maliyeti önemli derecede düşürdüğünü, verimliliği arttırdığını ve bu konuda AR-GE merkezlerinin çok önemli olduğuna değindi. Özkök,”Sanayide teşvik artması, verginin düşürülmesi önemli. Türkiye’de 1250 AR-GE merkezinin 11’i burada ve Gaziantep İçin bu sayı çok az fazlalaşması lazım. Ayrıca 8 Teknokent var bu sayıda çok az. Motivasyon kalkınmanın itici gücüdür ve bu anlamda da teknolojinin gelişmesi önemli. Üniversite-Sanayi hep iç içe olmalı ve biz Üniversite olarak buna çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.