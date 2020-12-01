Gayrimenkule 67 milyar lira harcandı

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi pandemiye rağmen devam ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye genelinde bugüne kadar yabancılara 15 bin 814 arsa ve arazi, 213 bin 308 konut satıldığını bildirdi. Yabancılara mülk satışının başladığı günden bu yana satış, satış suretiyle pay temliki, satış ipotek gibi yollarla edindiği bu gayrimenkullerin toplam miktarı 67 milyar 238 milyon 100 bin 25 lira oldu.

KORONA ETKİSİ

Koronavirüsün yabancılara gayrimenkul satışına olan etkisini değerlendiren Adlı, “Pandemide yabancılarla ilgili yurt dışı giriş-çıkışlar yasaklanınca veya sınırlı hale gelince alım-satım ciddi anlamda bir duraksama yaşadı” dedi. Vatandaşlık edinme ile ilgili şartların yumuşatıldığını anımsatan Adlı, daha önce 1 milyon dolarlık gayrimenkul alanların vatandaşlık hakkı edinirken, bu rakamın 250 bin dolara düştüğünü, bunun da bir miktar satış taleplerine yansıdığını belirtti. Geçen yıllara göre satış rakamlarını değerlendiren Adlı, “Konut alım satımları geçen seneye göre biraz daha düştü. Aslında bir talep var ama pandemiden dolayı geliş gidiş durunca bir kesintiye uğradı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

BU YIL 18 MİLYARI AŞTI

Yabancılar, 2020 yılında ekim sonu itibarıyla ise satış, satış suretiyle pay temliki, satış ipotek gibi yollarla arsa (arsa, bağ, bahçe, tarla vb) ve konut (mesken, dükkan, ofis vb) olarak toplam 36 bin 946 taşınmaz edindi. Bu yılın satış miktarı da 18 milyar 478 milyon 509 bin 431 lira olarak gerçekleşti.

Yabancıların 2020’de en çok taşınmaz aldığı illerin başında ise 17 bin 212 taşınmaz ile İstanbul yer aldı. İstanbul’u 6 bin 418 satış rakamıyla Antalya, 2 bin 330 satışla Ankara, 1260 satışla Bursa ve 1153 satışla Yalova takip etti. İstanbul’u tercih eden yabancı uyrukluların çoğunluğunu İran, Irak, Afganistan, Çin ve Yemen vatandaşları oluşturdu. Antalya’da ise Rusya Federasyonu başı çekerken İran, Kazakistan, Almanya ve Ukraynalıların da tercihi bu şehir oldu. Başkente en çok talep ise Irak vatandaşlarından geldi. Irak’ı, İran, Afganistan, Azerbaycan ve Somali talip etti.

KONUT SATIŞINDA REKOR BEKLENİYOR

Koronavirüs salgının yurtiçinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 ay üst üste düşüş göstermişti. Ağustosla birlikte yükselişe geçen yabancılara konut satışları, eylül de yüzde 26.1 ve ekimde yüzde 23.1 arttı. Üç ay yükselen satışlar yılın kalan iki ayına ilişkin pozitif beklentileri de güçlendirdi. Çeyrekler bazında bakıldığında ilk çeyrekte yabancılara konut satışı 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 13.8 artışla 10 bin 948 adede yükseldi. İkinci çeyrekte yüzde 67.9 düşüşle 3 bin 314’e geriledi. Üçüncü çeyrekte normalleşme adımlarıyla yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay bir seyir izleyerek 11 bin 903 adet oldu. Dördüncü çeyreğin ilk ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23.1 artışla 4 bin 272’den 5 bin 258 adede yükseldi. Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarında da benzer sayılara ulaşılması durumunda tüm zamanların en yüksek dördüncü çeyrek konut satışlarının görülebileceğini söyledi. Öte yandan yabancıya konut satışından geçen yıl elde edilen 6.7 milyar dolar gelirin 7 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

ALMANLAR İLK SIRADA

Yabancılara arsa ve arazi satışında bu yıl Almanlar, 202 arsa edinimiyle başı çekti. Almanya’nın ardından, sırasıyla Irak (194), Afganistan (173), İngiltere (130) ve İran (117) en çok arsa satışı yapılan ülkelerden oldu. Konut satışında ise sırasıyla İran (5 bin 939), Irak (5 bin 315), Rusya (2 bin 408), Afganistan (1791) ve Almanya (1111) uyruklu vatandaşlar Türkiye’yi tercih etti.