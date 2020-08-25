Gayrimenkulde Ürdün lider

Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı ilk yarıyılında 4 milyon 431 bin 709 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde 4 milyon 042 bin 079 metrekare oldu.

YABANCIDA DÜŞÜŞ

Konut satışı özelinde bakıldığında ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 yarısı itibarıyla Türkiye genelinde, toplam 14 bin 262 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 28.5’lik bir düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2019’ yılı 1. yarıyıl döneminde yüzde 3.9 iken bu oran 2020 yılı aynı döneminde yüzde 2.3’e geriledi. Bu dönemde yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, ilk sırada Ürdün yer alıyor. Bu kategoride bir önceki yılın birincisi Mısır’ın yerini alan Ürdün’ü de Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Dominika, Katar, İran ve Almanya takip ediyor.

YATIRIMDA İLK 3

Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen iller özelinde alımlarda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2020 yılı ilk yarıyılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Manisa olurken, Manisa ilini sırası ile Konya, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Muğla, Ankara ve Denizli izledi.