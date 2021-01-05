Gayrimenkulde ‘değerleme’ tarifesi belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250’yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 lira olacak. SPK’nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2021’de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.



Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. Söz konusu ücretler asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

ÜCRETLER ŞÖYLE:

2021’de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 791 lira ile 1.110 lira arasında değişecek.

Söz konusu tutar arsalarda 1.033 lira ila 2 bin lira arasında uygulanacak.



YALILARDA ARTIYOR

Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 810 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 959 lira düzeyinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için değerleme ücreti 3 bin 198 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 118 lira olarak alınacak.



Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar için değerleme ücreti 738 lira olacak. Bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 921 lira düzeyinde belirlenirken, 501’den fazla olanlar için 1.105-2 bin 663 lira bandında değişiklik gösterecek.



AKARYAKIT İSTASYONU

Akaryakıt istasyonları için 5 bin 24 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 6 bin 595 lira arasında değişecek.



Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, pansiyon, konaklama tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.553 lira ila 7 bin 537 lira arasında olacak.



Değerleme raporu başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye ödenecek.