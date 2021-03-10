Garanti BBVA, 2020 Entegre Faaliyet Raporuyla yine bir ilki gerçekleştirerek topluma verdiği sözleri paylaştı

Rapor kapsamında Garanti BBVA yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim, iştiraklerin genel müdürleri, iş alanları yöneticileri, bölge ve şube müdürlerinden oluşan 50 kişi, kelimelerin uygulamalarda onlar için ne anlama geldiğini ve ne gibi taahhütlerde bulunduklarını açıklıyor. Güven, öncü, sürdürülebilirlik, sorumluluk, çeviklik, başarı, dijitalleşme, deneyim, empati ve şeffaflık kelimelerinin gerek Garanti BBVA, gerek kendileri için ne ifade ettiğini, sorumluluk alanlarında bu kelimeleri nasıl hayata geçirdiklerini ve sözlerinin arkasında durarak yarattıkları değeri video mesaj olarak paylaşıyor. Bu kapsamda dünyada bir ilki gerçekleştiren Garanti BBVA, kurumsal raporlamaya yeni bir boyut kazandırıyor.

Garanti BBVA 2020 Entegre Faaliyet Raporunu okumak isteyen web sitesi ziyaretçileri, Türkiye’de bir ilk olan diyalog bazlı yapay zekâ çözümü Dijital Rapor Asistanı sayesinde raporun içeriklerine hızla ulaşabiliyor. Dijital Rapor Asistanı, web sitesi ziyaretçilerinin rapor içeriğiyle ilgili sorularına Türkçe ve İngilizce cevap veriyor, rapor deneyimini zenginleştiriyor. Rapora ve video kayıtlarına www.garantibbvafaaliyetraporu.com adresinden ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2020 yılını başarıyla tamamlayan Garanti BBVA olarak, özellikle pandemi dönemindeki belirsizlikleri sorumlu ve sürdürülebilir değer yaratarak aştık. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, finansal sağlıklarını gözetmeye, doğru finansal kararlar vermelerini sağlamaya, dijitalleşmeye, işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine destek olduk. Hepimiz için olağanüstü geçen 2020 yılını değerlendirdiğimiz Entegre Faaliyet Raporu’muzu yine farklılaştırarak finans ve bankacılık sektörünün özünde yer alan sayılar, veriler, oranlar ve analizlerin yanına kelimeleri koyduk ve bankamız için bu kelimelerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Bu çalışmada bizi biz yapan, Garanti BBVA’nın 75 yıllık hikayesini güçlendiren güven, öncü, sürdürülebilirlik, sorumluluk, çeviklik, başarı, dijitalleşme, deneyim, empati ve şeffaflık kelimelerinin sadece birer kelime olmadıklarını, davranışlarımızın özünü oluşturduğunu kanıtlarıyla belgeledik. Çünkü biliyoruz ki bankacılık bir söz müessesidir. Garanti BBVA’nın varoluşunun temelinde verdiği sözlerin arkasında durmak vardır. Bu yolculukta bize, faaliyetlerimize, kelimelere yüklediğimiz anlamlar yol gösterici oldu. Özellikle pandemi etkisinde geçen 2020 yılında, sözümüzün anlamını tüm paydaşlarımızla birlikte yaşadık, derinden hissettik, sözümüzün anlamını yaşatmak için tek ekip olarak çok çalıştık. Önümüzdeki dönemde de bu iş modelimizi sürekli geliştirip, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya, bunları hızlı bir şekilde karşılamaya, çalışanlarımızı güçlendirmeye, toplum faydasını her daim önceliklendirmeye ve çağın getirdiği olanakları herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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