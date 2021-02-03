GameStop olayına el kondu!

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Reuters'e verdiği bilgiye göre Bakan Janet Yellen, bireysel yatırımcıların GameStop hisselerindeki alım-satımlarının yönlendirdiği piyasa oynaklığını görüşmek için ABD finans sektörünün önde gelen regülatörleri ile bir toplantı yapacak.



Habere göre Yellen, SEC, Fed, Federal Reserve Bank of New York ve CFTC başkanları ile bir araya gelecek.



Reuters'in elde ettiği belgelere göre Yellen, toplantı yapma kararı öncesinde Hazine'nin etik avukatlarından izin aldı.



Hazine yetkilisini verdiği bilgiye göre toplantı bu hafta içinde, büyük olasılıkla perşembe günü yapılacak.