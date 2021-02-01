GameStop, Melvin Capital'i büyük kayba uğrattı

Küresel piyasaları etkisi altına alan GameStop örgütlenmesi büyük kayıplar ortaya çıkardı.



GameStop'ta açık pozisyon alan ve Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar tarafından sıkıştırılan hedge fon Melvin Capital Ocak ayında yüzde 53 kayba uğradı.



Melvin Capital, açık pozisyonunu Salı günü öğleden sonra kapattı.



GameStop hisseleri geçtiğimiz nafta yüzde 400 yükseldi ve yıl başından bu yana getiri yüzde 1625'e ulaştı. Ocak ayında Citadel yüzde 3 ve Point72 yüzde 10 değer kaybetti.