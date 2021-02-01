MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGameStop, Melvin Capital'i büyük kayba uğrattı
GeriEkonomi GameStop, Melvin Capital'i büyük kayba uğrattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

GameStop, Melvin Capital'i büyük kayba uğrattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GameStop, Melvin Capital'i büyük kayba uğrattı
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya platformu Reddit'te birleşen bir grup GameStop hissesinde açık pozisyonu olan Melvin Capital'i büyük zarar yazdırttı.

Küresel piyasaları etkisi altına alan GameStop örgütlenmesi büyük kayıplar ortaya çıkardı.

GameStop'ta açık pozisyon alan ve Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar tarafından sıkıştırılan hedge fon Melvin Capital Ocak ayında yüzde 53 kayba uğradı.

Melvin Capital, açık pozisyonunu Salı günü öğleden sonra kapattı.

GameStop hisseleri geçtiğimiz nafta yüzde 400 yükseldi ve yıl  başından bu yana getiri yüzde 1625'e ulaştı. Ocak ayında Citadel yüzde 3 ve Point72 yüzde 10 değer kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle