Gabar’ın kızları

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Gabar’da petrol çıkarılan iki sahadan birine şehit Astsubay Esma Çevik’in, diğerine ise şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın isimleri verildi. İki şehidin isimleri sonsuza dek Gabar’da yaşayacak. Peki kimdi bu iki genç kız? Neden isimleri kuyulara verildi?

70 YILDA YAPILAMAYANI 7 AYDA YAPTI

Şehit Aybüke Yalçın 1994’te, Çorum’a bağlık Osmanlık’ta doğdu. Ailesiyle Edremit’e yerleşti. Çocukluğundan beri müziğe yeteneği vardı. Müzik öğretmeni oldu. 2016’da Batman’ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne atandı. Dönemin kaymakamından destek isteyip Kozluk’ta ilk kez bir müzik sınıfı kurdu. 70 yıldır yapılamayanı yaptı. Aybüke 9 Haziran 2017 günü karneleri dağıttıktan sonra ilçeye giderken açılan ateş sırasında kalbine isabet eden tek kurşunla şehit oldu.

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ASKER DÜĞÜNÜYLE UĞURLANMIŞTI

Jandarma Üstçavuş Esma Çevik ise 1988’liydi. Ailesi Hayrabolu’dan İstanbul’a göç etmiş, Bayrampaşa’da büyümüştü. Tek hayali avukat olmaktı ancak kazanmasına rağmen babasının ölümü nedeniyle okuyamadı. O da annesi ve kız kardeşlerine bakabilmek için astsubay oldu. Trakya âdetlerine göre asker düğünüyle, ellerine kına yakılarak uğurlandı. Komando oldu, bomba imha kursuna gitti. İlk görev yeri Şırnak’ta imha etmeye çalıştığı bombanın patlamasıyla şehit oldu.