Fransız marka Bursa’da üretime başlıyor

Oyak Renault’dan yapılan açıklamada, Bursa’daki üretimin 27 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacağı ifade edildi. Fransız Renault’nun, Clio ve Megane Sedan üretimlerinin gerçekleştirildiği fabrikada, çalışanlar için tüm önlemlerin alındığı ve salgın süreciyle ilgili gerekli eğitimlerin verildiği açıklandı. “Üretime başlayacağımız ilk gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecektir” denilen açıklamada ekiplerin çalışma saatlerinin de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlandığı ifade edildi. Türkiye’de üretim yapan diğer markalar Toyota, Tofaş ve Ford Otosan ise 4 Mayıs’ta yeniden üretime dönmeyi planlıyor. Mart ayının ortasından bu yana otomotiv sektörü Avrupa’da yaşanan durma sonrası yaşanan tedarik sıkıntısı ve Türkiye’deki pandemi önlemleri ile durma noktasına gelmişti. Avrupa’dan gelen olumlu sinyallerle birlikte geçtiğimiz hafta bazı büyük markalar üretime başlamış, bazıları ise bir süre daha ertelemişti.

MAYISIN İLK HAFTASI TÜM FABRİKALAR AKTİF

Türkiye'de geçtiğimiz hafta Mercedes, Hyundai, Honda, Otokar, Türk Traktör ve Karsan’ın üretime başlaması ile başlayan normalleşme süreci Renault ile devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftası ile birlikte de Tofaş, Ford Otosan ve Toyota markaları üretime dönme planları yapıyor. 4 Mayıs tarihinde bu üç üreticinin de başlaması ile otomotiv ana sanayindeki tüm üretim tesisleri belirli kapasitelerle ve alınan önlemlerle aktif hale gelecek.

FRANSA’DA DA START VERİLİYOR

Fransız üreticinin ağır ticari markası Renault Trucks’da üretime geri dönüyor. 18 Mart tarihinden bu yana Fransa’daki fabrikalarında üretime ara veren Renault Trucks, üretim faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere gerekli hazırlıkları yapıyor. Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi kademeli olarak gerçekleşecek. 23 Nisan 2020’de Vénissieux Motor fabrikası ile başlanırken, diğer Renault Trucks fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları, önümüzdeki haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25’i seviyesinde yeniden çalışmaya başlayacak.