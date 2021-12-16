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Fransa’ya ‘İstanbul Çadırı’

#Fransa’Nın Cannes#İstanbul Çadırı#Gayrimenkul Fuarı
Fransa’ya ‘İstanbul Çadırı’

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek gayrimenkul fuarları MIPIM 2022 için hazırlıklar başladı. Türk gayrimenkul sektörünün temsilcileri ‘İstanbul Çadırı’ ile prestijli fuara damga vurmayı hedefliyor.

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DÜNYANIN en prestijli gayrimenkul fuarlarından MIPIM için geri sayım başladı. Türkiye, 2022’deki organizasyona pandemi ardından güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek fuarda, Türkiye’nin tanıtımında önemli bir yer tutan ‘İstanbul Çadırı’ konumu ile öne çıkacak. Çadır, artık ana festival alanını tam karşısına alacak şekilde, fuarın en önemli yerlerinden birinde bulunacak. Beş yıl boyunca İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan çadır organizasyonu, Türkiye resmi temsilciliğini Alkaş’ın üstlendiği MIPIM 2022’de, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kurulacak.

Fransa’ya ‘İstanbul Çadırı’

4T VİZYONU

MIPIM 2022 tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER İstanbul Çadırı’nın MIPIM 2022’de en görünür ve etkin alanlarından birinde yerini alacağına dikkat çekti. MIPIM’in her yıl kentler, yerel yönetimler, yatırımcılar, mimarlar, geliştiriciler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere binlerce markayı bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu belirten Kalyoncu, “Yeni dönemde GYODER’in MIPIM’deki ana amacı vizyonumuzun temelini oluşturan tabiat, teknoloji, tasarım ve toplum odaklı hassasiyetlerimizi vurguladığımız 4T prensiplerimizdeki güçlü hikayelerimizi anlatmak ve aynı zamanda kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşme için gerekli alt yapının kurulmasını sağlamak olacak. Ülkemizdeki geliştiricilerin son derece yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu ve mevzuatlarımızın yatırımcılara kolaylık sağlamak adına düzenlendiğini aktarmamız gerekiyor. Tüm bu bütünsel yaklaşımın daha da güçlü kılınabilmesi için tek imaj, tek ses, tek mesajın çok önemli olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve MIPIM resmi temsilcisi Avi Alkaş ise, dünyanın dört bir yanında dev projelere imza atan Türk gayrimenkul şirketlerinin pandemi döneminde birlik olarak, yakın coğrafyalarda söz sahibi olabileceğini dile getirdi. Alkaş “Uluslararası gayrimenkul sektörünün şampiyonlar ligi olarak görülen MIPIM’de şehirlerimizin ve dünyadaki kentsel yaşamın, mimari ve her türlü finansal çözümlerinin dışında yeni uygulamaların da gözler önüne serildiği böylesi bir platformda Türkiye’mizi İstanbul çadırıyla uluslararası alanda temsil etmek bizim için en önemli görevlerden biri olmuştur” diye konuştu.

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#Fransa’Nın Cannes#İstanbul Çadırı#Gayrimenkul Fuarı

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