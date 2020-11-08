Formula 1 için pist hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İntercity Formula 1 pistindeki asfalt yenilemenin tamamlandığını belirterek, “Ülkemize, İstanbulumuza yakışan gurur verici bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu ve heyecanını hissediyoruz üzerimizde. Dünyanın en önemli, en özellikli, gurur verici projeleri yapmakta olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından birine ev sahipliği yapmaktan hem de böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz” dedi.

ARA VERMEK İSTEMİYORUZ

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, sezonun on dördüncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1’in 9 yıl aradan sonra önümüzdeki hafta yeniden Intercity İstanbul Park’ta düzenleneceğini aktaran Karaismailoğlu, “Mevcut Formula 1 pistinde 5 santimetre kalınlığında taş mastik asfalt kaplamasıyla 11 bin 170 ton asfalt kullanılmıştır. Çok özel teknik ve mühendislik gerektiren özel bir işi arkadaşlarımız başarıyla tamamladı. Formula 1 pilotları önümüzdeki hafta test edecekler. Bundan sonra bu işin devamı olacak. 9 yıl ara vermek istemiyoruz. Onun verdiği sorumlulukla bu işin üzerinde çok titriyoruz” dedi.

YARIŞI BAŞLATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Mikro Mobilite Yarışı İntercity İstanbul Park’ta yapıldı. Yarışın başlama işareti olan damalı bayrağı Bakan Adil Karaismailoğlu salladı. Bakan Karaismailoğlu yarış öncesinde pistte arabayla tur attı. Bakan Karaismailoğlu’na İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak eşlik etti. Video içerik üreticilerinin elektrikli scooterlarla yaptığı yarışın ardından dereceye girenlere ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi.

DÜNYADA İLK YARIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün itibariyle bu efsane pistte dünyada ilk kez yeni nesil ulaşım araçlarının yarışlarına ev sahipliği yaptık. Mikro-mobilite araçlarına çok önem veriyoruz ve onları destekliyoruz. Özellikle salgın sürecinde bireysel hareketlilik sağlayan araçların kullanımına teşvik ediyoruz, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mikro-mobilite araçları ile ilgili yönetmelik hazırlıklarımız bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız” diye konuştu.

DÜNYAYA ÖRNEK PROJELER YAPILIYOR

Türkiye’nin birçok ilinde dünyaya örnek projeler hayata geçirildiğini belirten Karaismailoğlu, “Bugün yine sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte Kahramanmaraş’ta Karadeniz’i Akdeniz’le buluşturacak, bağlayacak Göksun - Kahramanmaraş Yolu’nun açılışını yapacağız. Mevcut yolda 11 adet tünel bulunmakta. Tünellerin uzunluğu tek tüp olarak 16 bin 300 metre, çift tüp olarak da yaklaşık 33 bin metre uzunluğunda 11 adet tünelli olan 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren çok önemli, hem bölgemiz hem ülkemiz açısından lojistik koridor olarak önemli bu yolun açılışı için birazdan Kahramanmaraş’a geçeceğiz. Bir taraftan Ankara-Niğde Otoyolu, bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, bir taraftan Çanakkale Köprüsü, bir taraftan Hakkari- Yüksekova Tünelleri... İnanın saymakla bitmiyor. Bütün dünya salgın hastalıkla savaşırken biz bir taraftan açılış yapıyoruz bir taraftan temel atıyoruz. Bir taraftan salgınla mücadele ederken bir taraftan da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.