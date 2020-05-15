Forex vurgunu baskın yedi

4 polis memuru, şirketin ortağı Burhan B.’yi de yanlarına alarak, internet kafe ruhsatına sahip işyerine gitti. Bilgisayarlarda inceleme yapan polisin, incelemesi 4 saate yakın sürdü. ‘Forex vurgunu’ başlığı ile dün yayımlanan haberde, Sermaye Piyasası Kurulu lisansı olmadan, yürütülen forex işlemlerine ilişkin savcılık suç duyurusuna yer verilmişti. Değişik illerinden, yüksek kazanç vaadi ile sisteme yatırılan paraların Kıbrıs, Polonya, Rusya ve ada ülkesi Vanuatu üzerindeki baş döndürücü yolculuğu sonrası buharlaştığı bilgisine yer veriliyordu. Haberde, usulsüz işlem yapan kişilerden Burhan B.’nin aynı zamanra Kıbrıs’ta genelev işlettiği bilgisi yer alıyordu.