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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Forex vurgunu baskın yedi

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Forex vurgunu baskın yedi
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KKTC polisi, Hürriyet’in dün gündeme getirdiği izinsiz forex işlemlerine ilişkin harekete geçti. Polis, milyonlarca doların aktarıldığı adreslerden biri olan One Click Trade şirketine dün baskın yaptı.

4 polis memuru, şirketin ortağı Burhan B.’yi de yanlarına alarak, internet kafe ruhsatına sahip işyerine gitti. Bilgisayarlarda inceleme yapan polisin, incelemesi 4 saate yakın sürdü. ‘Forex vurgunu’ başlığı ile dün yayımlanan haberde, Sermaye Piyasası Kurulu lisansı olmadan, yürütülen forex işlemlerine ilişkin savcılık suç duyurusuna yer verilmişti. Değişik illerinden, yüksek kazanç vaadi ile sisteme yatırılan paraların Kıbrıs, Polonya, Rusya ve ada ülkesi Vanuatu üzerindeki baş döndürücü yolculuğu sonrası buharlaştığı bilgisine yer veriliyordu. Haberde, usulsüz işlem yapan kişilerden Burhan B.’nin aynı zamanra Kıbrıs’ta genelev işlettiği bilgisi yer alıyordu.

Forex vurgunu baskın yedi

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