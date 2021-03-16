Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç: İlk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi

Ford Otosan'ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, gelecek 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Dijital ortamdan da canlı yayınlanan Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda , Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2 milyar avroluk yeni yatırımının en önemli fazı duyuruldu. Buna göre, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.



"İLK ARACI BİR AKSİLİK OLMAZSA CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINDA BANTTAN İNDİRECEĞİZ"

Koç, burada yaptığı konuşmada, "Türk otomotiv sektörü açısından büyük önem taşıyan bu toplantıyı, pandemi koşulları olmasaydı Kocaeli Fabrikalarımızda büyük bir coşkuyla yapacaktık. Fakat kısmet değilmiş. Ne güzel bir tesadüftür ki, bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah bir aksilik olmazsa Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında banttan indireceğiz. O gün yapacağımız törene sizi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) şimdiden davet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

7 yıl önce Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açtıklarını anımsatan Koç, "O gün yaptığım konuşmada, 'Koç Topluluğu olarak geçmişten bugüne kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösterdik. Tarihimizin en büyük yatırımı ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve edeceğiz' demiştim. Sözümüzde durduk ve 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız. Bu yatırım kararımızı size arz ettiğimiz ilk andan itibaren bize verdiğiniz cesaret ve desteğe minnettarız." diye konuştu.

Ali Koç, "Özellikle belirtmek isterim ki pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin, bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre

üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz." dedi.



ULUSLARARASI İŞ DÜNYASINA YATIRIM ÇAĞRISI

Konuşmasında uluslararası iş dünyasına da bir çağrıda bulunan Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyel, eşsiz jeostratejik konumu ve teşvik sistemiyle dünyanın önemli fırsatlar sunan ülkelerinden biridir. Türkiye’yi kısa dönemli analizlerle anlamaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. Uzun vadede bu ülkeye yatırım yapan herkes kazanır. Ekonomimizin en zor dönemlerinde dahi, bu ülkeye yatırım yapmaktan çekinmeyen Topluluğumuzun ve bize güvenen uluslararası ortaklarımızın başarısı herkese ilham vermelidir. Biz Koç Topluluğu olarak, bu güne kadar olduğu gibi, var olduğumuz müddetçe, ülkemize güvenmeye ve ülkemizle birlikte büyümeye devam edeceğiz."



"FORD OTOSAN İLE BUGÜNE KADAR TÜRKİYE'DE BAŞARDIKLARIMIZDAN GURUR DUYUYORUZ"

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ise "Ford ve Türkiye arasındaki ilişkinin temelleri neredeyse 100 yıl öncesine dayanıyor. Bugün geldiğimiz noktada Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi ve global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ford olarak, Koç Topluluğu ile ortak girişimimiz Ford Otosan ile bugüne kadar Türkiye'de başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Bundan sonrasında da bu başarılara yenisini eklemeye hazırız." diye konuştu.



130 BİN ADETLİK BATARYA MONTAJ KAPASİTESİNE ULAŞILACAK

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında, Kocaeli Fabrikaları’ndaki çoğunluğu ihracata yönelik olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin adede çıkacak. Bunun yanı sıra 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak.

Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak. Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin elektrikli ticari araç üretimindeki öneminin artması, aynı zamanda Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssüne dönüşmesi hedefleniyor.



YENİ NESİL VOLKSWAGEN 1 TONLUK TİCARİ ARAÇ MODELİ FORD OTOSAN TARAFINDAN TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Ayrıca Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilere sunulacak. Ayrıca tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modelinin yanı sıra Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.



KOCAELİ’DE TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ELEKTRİKLİ ARAÇ ENTEGRE ÜRETİM TESİSİ KURULACAK

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa'ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi kurulmuş olacak. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ise ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye başlayacak.

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