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Ekonomi
Haber Giriş: 25.06.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Floki nedir? Elon Musk'ın bir tweeti ile gündeme geldi

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Floki nedir? Elon Musk'ın bir tweeti ile gündeme geldi

Floki, Elon Musk'un attığı tweetin ardından gündemde yer alıyor. Shiba coin için tweet atan Elon Musk, Floki ibaresini geçirerek dikkat çekti. Peki, Floki nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Attığı tweetlerle dikkat çeken Elon Musk, Shiba Inu cinsinden köpeğinden bahseden bir tweet attı. Musk’ın bu tweet’i atmasıyla beraber, Binance'a girdikten sonra önce talep gören ve ardından düşüşe geçen SHIB token’da da yeniden yükseliş yaşandı.

Kripto para topluluğunun tartışmalı isimlerinden Elon Musk, Twitter’da Shiba Inu cinsi köpeğinini isminin Floki olacağını söyleyen bir gönderi yayınladı. Musk’ın bu tweet’inin ardından son 1 saatte SHIB %13 oranında değer kazandı.

FLOKİ NEDİR?

Flóki Vilgerðarson (9. yy), İzlanda'ya kasıtlı olarak yelken açan ilk Viking denizcidir. Hikâyesi Landnámabók el yazmasında anlatılmıştır.

868 yılında, Garðar Svavarsson'un bulduğu toprakları aramak için kuzeye doğru yola çıkmıştır. Norveç'in batısından Shetland Adaları'na doğru denize açılmış, devamında Faroe Adaları'nda karaya çıkmıştır. Oradayken, İzlanda'yı arayışında faydalanmak için yanına üç kuzgun aldığından Hrafna-Flóki (Kuzgun Flóki) olarak tanınmıştır. Yelken açtıktan sonra kuzgunları uçurmuş; ilk kuzgun Faroe'ye geri dönmüş, ikincisi havada dolanıp gemiye geri dönmüş, üçüncüsü ise kuzeybatı yönüne doğru uçmuş ve geri dönmemiştir. Flóki de kuzeybatı yönüne doğru ilerlemiş ve İzlanda'nın batı kıyılarını keşfetmiştir. Westfjords bölgesinde karaya çıkmış ve kışı Vatnsfjörður'da geçirmiştir. Buzdağlarıyla kaplı bir fiyordu gördükten sonra, bulduğu toprakları Ísland olarak adlandırmıştı

 

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