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Fitch yerel yönetimleri değerlendirdi: Dirençli faaliyet performanslarını sürdürüyorlar

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#Fitch#Kredi Derecelendirme Kuruluşu#Türkiye
Fitch yerel yönetimleri değerlendirdi: Dirençli faaliyet performanslarını sürdürüyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:57

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch "Türkiye'de yerel ve bölgesel yönetimler yüksek enflasyon ve liradaki dalgalanmalar karşısında dirençli faaliyet performanslarını sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu.

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Türkiye ekonomisine yönelik parasal ve mali politikalardaki değişiklikler uluslararası bazda da ses getirmeye devam ediyor. Güven ve istikrar ortamının sağlandığı Türkiye'ye ilişkin olarak son değerlendirmeyi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yaptı.

Fitch, Türkiye'deki yerel ve bölgesel yönetimlerin yüksek enflasyon ve TL'deki dalgalanmalara rağmen dirençli faaliyet performansı gösterdiklerini açıkladı.

Kuruluş, yerel ve bölgesel yönetimlerin borç ödeme kabiliyetleri zayıflasa da olumsuz piyasa etkilerini savuşturacağını belirtti.

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Enflasyonun yüzde 61,5'e çıktığını dönemde yerel ve bölgesel yönetimlerin harcamalarının baskı unsuru olduğuna değinen Fitch "Personel maaşlarının enflasyon endekslemesi çoğunlukla geriye dönük olduğu için mal ve hizmetlerin maliyeti genel olarak yıllık bütçelere dahil edilmiştir. Bu durum sermaye yoğun altyapı harcamalarındaki artıştan da kaynaklanmaktadır" açıklamasını yaptı.

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DENGELENME BEKLİYOR

Harcamalardaki artışa rağmen Fitch, vergi tabanındaki ve tahsilatlardaki artışla dengelenme beklediğini duyurdu.

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#Fitch#Kredi Derecelendirme Kuruluşu#Türkiye

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