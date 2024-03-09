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Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti... Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek

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#Mehmet Şimşek#Fitch#Kredi
Fitch Türkiyenin kredi notunu yükseltti... Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 11:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" mesajını paylaştı.

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İşte Bakan Şimşek'in paylaşımı...

Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.

Gözden KaçmasınFitch Türkiyenin kredi notunu yükselttiFitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti Haberi görüntüle

Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor.

12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.

Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.

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#Mehmet Şimşek#Fitch#Kredi

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