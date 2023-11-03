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Fitch, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

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#Fitch#Türkiye#Büyüme
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 16:22

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin orta vadeli büyüme potansiyeli tahminlerini yükseltti. Önceden Türkiye'nin yüzde 3,9 büyümeyeceğini tahmin eden Fitch, revizeyle bu oranı yüzde 4,1'e çıkardı.

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Türkiye ekonomisindeki güçlenme yurt dışındaki kuruluşların da dikkatinden kaçmıyor. Güven ve istikrar ortamında atılan adımlar ülkenin büyümesine yönelik tahminleri de yukarı çekmeye başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 10 gelişmekte olan ülke için büyüme oranlarını açıkladı.

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TÜRKİYE İÇİN TAHMİN YÜKSELDİ

Fitch, Türkiye için orta vadeli büyüme potansiyeli tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseltti. Fitch Ratings, aralarında Türkiye'nin olduğu 10 gelişmekte olan ekonomi için büyüme tahminlerini revize etti.

Fitch, Çin için büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 4,6'ya, Rusya için yüzde 1,6'dan yüzde 0,8'e, Kore için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve Güney Afrika için yüzde 1,2'den yüzde 1,0'e düşürdü.

Hindistan için tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 6,2'ye yükselten Fitch, Meksika için ise yüzde 1,4'ten yüzde 2,0'ye Polonya'nın tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,0'ya, Brezilya için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye ve Endonezya için yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a revize etti.

 

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#Fitch#Türkiye#Büyüme

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