Fitch Ratings'ten 2 yıl sonra gelen revize: Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çıkardı

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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de merakla beklenen açıklamasını yayımladı. Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notu görünümünü durağana revize etti.

TUTARLI POLİTİKA VURGUSU

Raporda ekonomi politikasındaki değişikliğe vurgu yapan Fitch, kısa vadeli makro-finansal istikrar riskleri azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politikaya dikkat çekti. Para politikasının normalleşmesi başlığı altında politika faizinin artırılmasına dikkat çeken Fitch, politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkarılacağını ve 2024 yılında da bu seviyede tutulacağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ

Mayıs ayındaki seçimlerle beraber siyasi belirsizliğin azaldığını ifade eden Fitch, Türkiye'nin NATO müttefikleriyle gerilimi azaltmak için hızla harekete geçtiğini, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakere sürecini canlandırma sinyali verdiğini, bölgedeki ülkelerle ilişkilerini yeniden yapılandırmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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Fitch raporunda, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ortasından bu yana gözle görülür şekilde toparlandığına vurgu yaptı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşacağının ve 2024'te nispeten istikrarlı kalacağının tahmin edildiğini belirtti.

2021'DE TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ NEGATİFE ÇEVİRMİŞTİ

Fitch, en son 13 Ağustos 2021'de Türkiye'nin Kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 2 Aralık 2021'de Türkiye'nin not görünümünü negatife çevirmişti.