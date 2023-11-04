Fitch, Mısır'ın notunu düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mısır'ın kredi notunu bir kez daha düşürme kararı aldı.

Fitch yaptığı açıklamada ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B"den "B-"ye çekildiği belirtildi. Böylece kredi notu yatırım yapılması riskli ülkeler kategorisinde 6'ıncı seviyeye kadar indi.

DIŞ FİNANSMAN RİSKİ VE YÜKSEK DEVLET BORCU

Fitch, not düşüşünün, Mısır'ın dış finansmanına yönelik artan risklerini, ve zaten yüksek olan devlet borcunun gidişatını yansıttığını belirtti.

Fitch, bu yılın Mayıs ayında da kredi notunu benzer gerekçelerle bir seviye aşağı çekmişti.

Kuruluş'tan yapılan açıklamada "Daha esnek bir döviz kuru rejimine geçişte ve IMF program incelemelerinde gecikme de dahil olmak üzere reformlardaki yavaş ilerleme, döviz kuru politikasının güvenilirliğine zarar vermiş ve kamu dış borç geri ödemelerinin arttığı bir dönemde dış finansman kısıtlamalarını daha da kötüleştirmiştir. Bizim görüşümüze göre döviz üzerindeki aşağı yönlü baskılar arttı ve politika ayarlamalarına giden yol daha karmaşık hale geldi. " denildi.

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Fitch, kredi notunun görünümünü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.