Fındık bahçesinde yumurta topluyorlar... Kafessiz yöntemle bahçelerde yılda 35 milyon organik yumurta üretiliyor

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İKLİM krizi, bölgesel savaşlar, siyasi anlaşmazlıklar, pandemi...Hepsi gıda üretiminin ve tedarikinin ne kadar kritik bir seviyeye geldiğini son dönemde tüm insanlığa gösterdi. Bu krizlerden sıyrılmanın en önemli adımlarından biri de yerel üretimi güçlendirip bölgesel kalkınmayı büyütmekten geçiyor. Yerel üreticinin kolay üretebildiği, ürünlerin çiftliklerden sofraya aracısız ulaşabildiği sürdürülebilir uygulamalar büyük önem taşıyor. Bunlardan biri de Ordu’da Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Beni Hafife Alma (BHA) projesi aracılığıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Migros’un ortaklaşa sürdürdüğü çalışma sayesinde gerçekleşiyor.

35 MİLYON ADEDE ÇIKTI

Proje kapsamında Ordu Yumurta Üreticileri Birliği yem ve paketleme gibi alanlarda desteklenerek kafessiz yetiştiricilik konusunda teşvik ediliyor. Üreticiler fındık bahçelerini de kullanarak bu sürece dahil oluyor. Üretilen yumurtalar Migros mağazalarında satışa sunuluyor. Böylece üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde destek gören çiftlik sahipleri sürdürülebilir modelle hızla üretimlerini artırmayı başarıyor. Proje dahilindeki 85 üreticinin çoğu kadınlardan oluşuyor. Yumurta üssünde kafessiz yani tavukların serbest dolaşabildiği sistemle üretilen yumurta ise yıllık 35 milyon adede ulaşmış durumda.

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SIRADA ET VE SÜT VAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Beni Hafife Alma Derneği Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında projenin kapsamı ve hedefleriyle ilgili bilgiler paylaşılırken proje kapsamında kısa sürede süt ve tavuk eti üretiminde de aynı yönteme geçileceği açıklandı. Aynı zamanda üretimin kısa sürede 50 milyon adede çıkarılması ve ihracat gücü yaratılması hedefleniyor.

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REGÜLASYONLARLA DESTEKLENMELİ

Ürünlerin sürdürülebilir tedarikinin çok önemli olduğunun altını çizen Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, “Küçük işletmelere ve birliklere destek olarak üretimi arttırıyoruz. Yerel üretimde kurumsal bir yapının oluşması için onlara yol gösteriyoruz.Böylece onlara uluslararası standartlarda üretim yapma gücünü de sağlamış oluyoruz. Burada üretilen ürün Türkiye’nin dört bir tarafına dağılıyor. Ancak bu modellerin regülasyonlarla da desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu modellerin yaygınlaşması için desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

‘AİLE TİPİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ’

KENDİ kendine yeten bir Ordu oluşturmak istediğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Gıda zincirinde yumurta bu hedef için önemli bir başlangıç oldu. Kadınlarımızın tam ortasında olduğu bu modelde aile tipi üretim için bir araya geldik. Daha önce zorluk çeken, kapanmak üzere olan çok sayıdaki küçük üreticiyi tekrar ayağa kaldırdık. Bir yem ve paketleme tesisimiz var” dedi.

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ÖRNEK BİR PROJE

Kamunun yerel üreticilerin ve birliklerin beraber oluşturdukları kooperatif modellerini desteklediklerini anlatan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da, “Onların üretim süreçlerine aracılık ederek küçük işletmeleri üyelerimizle buluşturuyoruz. Ordu’daki bu model örnek bir proje. Bu tarz üretimlerin yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE CİDDİ BİR ARTIŞ SAĞLADI

PROJENİN detayları Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi’nin çiftliğinde paylaşıldı. Sezgi, “Proje başladıktan sonra üretimimde ciddi bir artış oldu. Burada yem desteği ve paketleme tesisinin katkısı çok büyük. Kafessiz üretim modelinde çok daha ileriye gideceğimizi düşünüyorum” dedi.

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KAFESSİZ ÜRETİM NASIL OLUYOR?

Bu yöntemle tavukların fındık bahçelerinde serbest dolaştığının altını çizen Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, “İşletme içerisinde metrekareye 6 tavuk, işletme dışında ise metrekareye 4 tavuk düşüyor. 11 ay boyunca boş kalan fındık bahçelerinde de tavuklar istenmeyen otları organik bir şekilde yemiş oluyor ve aynı zamanda gübreleme de tavuklar tarafından gerçekleşiyor. Tavuklar günün önemli bir bölümünü bu bahçelerde dolaşarak geçiriyor” dedi.