‘Finansal hayatı kolay kılıyoruz’

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “WinWin Hesap sahibi müşteriler, birikim tutarları çok yüksek olmasa ve ilgili ay içinde ödeme işlemi gerçekleşmese de yüzde 16.50 gibi yüksek bir faiz oranından yararlanabiliyorlar. Üstelik bu oran hesaba günlük işlediğinden müşterilerimizin aylık kazancını artırıyor” dedi.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Akbank Mobil’de müşterilerimize birçok yenilikçi ürün sunarak onların finansal hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Müşterilerimiz hesaplarını açtıktan sonra yine Akbank Mobil’den güncel faiz oranlarını, ek faiz kazanmak için yapmaları gereken finansal işlem tutarını ve hatta geçmiş işlemlerine göre onlar için önerdiğimiz işlemleri son derece yalın ekranlarla görüntüleyebiliyor, kazançlarını yönetebiliyor” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara