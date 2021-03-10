Finans Merkezi’nin %66’sı tamamlandı

İFM Koordinatörü İsmail Hakkı Özkurt’tan bilgi alan Kurum, alandaki incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklama yaptı. Kurum, “2022’de de artık İstanbul Finans Merkezimiz yaşamaya başlayacak, hayata geçecek. Bittiği zaman burada 70 bin kişi doğrudan hizmet verecek” dedi.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

“Tasarım aşamasından başlayıp her aşamasında İstanbul’umuzu, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirecek projeleri adım adım yürütüyoruz” diyen Kurum, “310 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen İstanbul Finans Merkezimiz yaklaşık 3 milyon 300 bin metrekare inşaat alanına sahip. Şu an inşaat ilerleme seviyemiz yüzde 66’ya gelmiş durumda. Sahada fiilen 8 bin işçi kardeşimiz çalışıyor. Beyaz yakalı arkadaşlarımızla birlikte şu an 10 bin kişiyle çok yoğun bir mesai içerisinde 7 gün 24 saat bir çalışma söz konusu” şeklinde konuştu.

DÜNYAYA ÖRNEK

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında TOKİ Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Varlık Fonu’yla projenin yürütüldüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi: “Özel proje alanlarında, sosyal donatı alanlarında yine İller Bankası Genel Müdürlüğü ile okulumuzu, camimizi, kreşimizi, bu bölgenin, finans merkezimizin ihtiyacını giderecek tüm sosyal donatıları inşa ediyoruz. Altyapı projelerini, yine bu bölgenin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyuyla alakalı süreci İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle yürütüyoruz. Genel proje koordinasyonunu da Emlak Konut Genel Müdürlüğü yapıyor.



Artık ince imalatlara başladık. Dış cephe imalatları yoğun bir şekilde devam etmekte, bir taraftan da ince imalatlara girdik. Bittiği zaman hakikaten dünyada örnek gösterilecek bir finans merkezi olacak.” Proje kapsamındaki metro yatırımları hakkında bilgi veren Kurum, “Ümraniye-Kadıköy metro hattına bağlantı ve finans merkezi içinde bir metro istasyonu var. Metro istasyonunu da aynı proje kapsamında yapıyoruz. Ulaşım noktasında da trafik sorununu çözecek adımlar bugünden itibaren atılmakta. Buradaki insanlarımız metro istasyonundan faydalanacak” ifadelerini kullandı.

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