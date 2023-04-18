Finans Merkezi’nde bankalar faaliyette

Haberin Devamı

İSTANBUL Finans Merkezi’nin açılışı dün yapıldı. 50 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım maliyeti 65 milyar lira. 1.4 milyon metrekare ofis alanları, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 30 bin metrekare oteli, 26 bin 500 araç kapasiteli otoparkı bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı açıldı. İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan banka binalarının temel özellikleri şöyle:

ZİRAAT’İN KULELERİ 40 VE 46 KATLI

Finans Merkezi’nde yer alan Ziraat Bankası’nın kulelerinde sütun ve kemerlerden oluşan geleneksel Selçuklu mimarisinden esinlendi. Biri 40, diğeri 46 katlı iki kuleden oluşuyor. Podyum ile kulelerin birlikte oluşturduğu kavisli form geleneksel Osmanlı imzası olan Tuğra’dan esinlenerek oluşturuldu. 8 katlı bir podyum üzerinde yükselen Ziraat Kuleleri’nin en yüksek noktası 219 metre. 430 bin 985 metrekare inşaat alanına sahip Ziraat Kuleleri; 5 bin kişilik ofis alanı, 705 kişi kapasiteli çalışan restaurantı, 502 kişilik oditoryum salonunu barındırıyor. İstanbul Finans Merkezi genel yerleşkesindeki yapıların cephe tasarımlarına uygun olarak tasarlanan Ziraat Kuleleri’nin dış cephe cam yüzeyi, 95 bin 713 metrekare ve 5 bin 346 adet cam panelden oluşuyor. Ziraat Kuleleri’nde kullanılan boruların uzunluğu 550 km. Bu uzunluk İstanbul ile Aydın illeri arasındaki mesafeye eşdeğer. Kabloların uzunluğu ise 4 bin 712 km. Projede Türkiye’de sayılı binada kullanılan double-deck (çift kat) asansör sistemleri kullanıldı. Ziraat Kuleleri’nde 23 adet çift kabinli olmak üzere 54 adet asansör ve sismik özellikli 19 adet yürüyen merdiven bulunuyor. Binada 8 bin adet yangın dedektörü, 350 adet yangın alarmı ve 2 bin adet siren var. Bina otomasyon sisteminde 30 binin üzerinde fiziksel nokta izleniyor ve kontrol ediliyor.

Haberin Devamı

ZİRAAT BANKASI

HALKBANK’TA KAT BAHÇELERİ

İstanbul Finans Merkezi’nde yer alacak olan bankalardan olan Halkbank Ofis Kuleleri’nin toplam inşaat alanı 436 bin 155 metrekare. Halk Ofis Kuleleri, 34 ve 46 kattan oluşuyor. Kayar sistemli betonarme kalıp sisteminin kullanıldığı kulelerin bina cephesinde, alüminyum ve doğal taş panel sistemleri kullanıldı. İç mekan yerleşim tasarımında, çalışanların doğal ışıktan maksimum fayda sağlamaları amaçlandı. Her katta rahat oturma düzeni ile esnek çalışma alanları ve uygun altyapılar kullanıldı. Uluslararası akustik standartlara uygun çalışma alanları oluşturuldu. Güneş konumunu algılayan cephe sensörleri ile otomasyona bağlı çalışan perdelerin olduğu binalarda, bina giriş kapıları, kat kapıları, wc kapıları gibi tüm ortak alanlarda fotoselli sistemler kullanıldı. Engelli çalışanlar için erişilebilirlik olanakları sağlandı. Bina içerisinde çeşitli yüksekliklerde kat bahçeleri, kütüphane ve oturma alanlarının olduğu kulelerde yaklaşık 700 kişilik oditoryum da bulunuyor.

Haberin Devamı

HALKBANK

VAKIFBANK’TAN TASARRUFLU BİNA

İstanbul Finans Merkezi’nin topografik özelliklerinden hareketle oluşturulan geometrik formlarda tasarlanan Vakıf Kuleleri, Selçuklu mimarisinden izler taşıyan 40 ve 26 katlı iki kuleden oluşuyor. Vakıfbank’ın İFM’deki yeni binasında su tüketimine yönelik önlemler dikkat çekerken yağmur suyu ve gri su toplanarak rezervuarlarda ve sulamada kullanılması ile şebeke suyu kullanımı önemli ölçüde azaltıldı. Yine batarya, armatür gibi parçalar düşük su akış debili seçildi. Bu sayede gri kazanılmış su desteği ile birlikte binada yüzde 45’in üzerinde su tasarrufu sağlayacak önlemler alındı. Vakıfbank, İFM’deki yeni binası ile de yerleşkede Leed Gold sertifikası alan ilk banka oldu.

Haberin Devamı

VAKIFBANK

RAKAMLARLA FİNANS MERKEZİ

Toplam inşaat alanı: 3 milyon 387 bin metrekare

Projenin yatırım değeri: 65 milyar TL

Ofis alanı büyüklüğü: 1 milyon 300 bin metrekare

Alışveriş merkezi: 100 bin metrekare

Kongre merkezi kapasitesi: 2 bin 100 kişi

Otel alanı büyüklüğü: 57 bin metrekare

Yeşil alan: 180 bin metrekare

Otopark araç kapasitesi: 26 bin 500

Çalışacak kişi sayısı: 50 bin

Beklenen günlük ziyaretçi sayısı: 100 bin

AVRUPA’NIN EN YÜKSEK BİNASI

Haberin Devamı

Merkez Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’ndeki binası 352 metre ile Avrupa’nın en yüksek binası olacak. Yapımı devam eden 350 bin metrekare brüt alana sahip Merkez Bankası binasının 7 katı bodrumdan oluşuyor. Diğer 65 katla birlikte toplam 72 kattan oluşan Merkez Bankası yeni binasına taşınmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

KAMU BANKALARI FAALİYETE BAŞLIYOR

İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da yer alacağı Merkez Bankası binası henüz tamamlanmadı. Açılacak bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın birimleri faaliyete geçecek. Bunun yanı sıra İFM’de Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO’nun da ofisleri bulunuyor. Merkezde yurtdışından da önemli banka ve finans kuruluşlarının yer alması bekleniyor. Akıllı şehir konseptiyle inşa edilen İSTANBUL Finans Merkezi’ndeki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte yürütüyor.

Haberin Devamı

PROJEDE NELER VAR?

Ofis: İstanbul Finans Merkezi’nde 21 ofis binası bulunuyor. Merkez Bankası, SPK, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri burada yerini alacak. Kamu bankalarının birimlerinin yüzde 25’i taşınma işlemini tamamladı.

Kongre Merkezi: 10 bin 300 metrekare büyüklüğünde ve 2 bin 100 kişi kapasiteli İFM - Konferans Merkezi’nde, kongre, konferans ve seminerler düzenlenecek. Bu merkez aynı zamanda konserlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinlikler için de kullanılacak.

AVM: Her gün 100 bin çalışan ve ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor. İki katta toplam 3.3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde ve açık havada alışveriş yapılabilecek.

Otel: 57 bin metrekarelik alana yayılmış alanda yer alan otelin 325 odası ve 75’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi olacak.