Filenin Sultanları business dönecek

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TBMM Dijital Mecraar Komisyonu, dün Bakan Uraloğlu’nu dinledi. Uraloğlu, sunumunda ve milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlarda özetle şunları aktardı:

‘SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİK’

“THY’de voleybol takımının seyahatiyle ilgili sosyal mecralardan bilgi sahibi olduk. THY Yönetim Kurulu Başkanı’yla konuştum. Şunu söyledi: ‘Burası Amerika uçuşu, yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize 10 gün önce haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak ya da özel bir sefer ilave etmeksizin bunu çözme şansımız yoktu maalesef. Çünkü her uçakta ‘business’ uçabilecek yolcu sayısı belli ve satılmış biletler var. Maalesef bizim geç haberimiz olmasından dolayı çözemedik’ dedi. Orada iletişimde demek ki çok doğru noktada olmamışız maalesef. Dönüşü çözme noktasında da artık uçak değiştirip de büyük gövdeli uçak olur. Dönüşlerini inşallah ‘business’ olarak organize etmeye çalışıyoruz.”

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Abdulkadir Uraloğlu

2026’DA 5.5G İLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ

Bakan Uraloğlu, “Artık 5.5G noktasına da gelmiş durumdayız. İstediğimiz rekabet ortamını maalesef hâlâ sağlayamadık. 2025’te ihalesini yapalım, 2026’da da 5G, 5.5G teknolojisiyle ülkemizi tanıştıralım istiyoruz. Türkiye’deki uyumlu telefon oranı da yüzde 11. 5G’ye geçişte bizim sadece sistemimizi değil, elimizdeki cep telefonlarının büyük bir bölümünü de değiştirmemiz gerek. Yaklaşık 25 tane üretim tesisinde de 5G’nin test lisanslarını verdik” diye konuştu.

AJET TAMAMEN YENİ BİR YAPILANMA

AJET’le ilgili bilgiler de veren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: “AJet tamamen yeni bir yapılanma, THY’den tamamen ayrıldı, Anadolu Jetl ile artık ilgisi kalmadı; ama hâlâ uçaklarında ve bazı etiketlerde görüyoruz onu, bir süreç. Bir uçağın boyanması günlerce, aylarca zaman alabiliyor. Ondan dolayı biraz gecikme var. Daha alt seviyede rekabet edebilecek bir şirket oluşturulması adına verilmiş bir karardır. Belli aksaklıkların olduğunu biliyorum. Bunda da iyileştirmeler yapıyoruz, bu da yine takibimizde.”