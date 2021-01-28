Festival Kaleiçi’ne dönüyor

Kaleiçi’nde festival heyecanı yeniden başlıyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2020’de pandemi dolayısıyla online gerçekleştirilen festivalin, bu yıl yeniden Kaleiçi’nin sokaklarına, meydanlarına dönmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Pandemide aşılama çalışmalarının festivalin ait olduğu Antalya’nın tarihi kent merkezinde yapılması konusunda cesaretli adımlar atmalarını sağladığını dile getiren Başkan Uysal, festivalin bu yıl 14-17 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

TANITIM BAŞLADI

Kaleiçi Old Town Festivali’nin bir paylaşım ve değerler festivali olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu yıl çok daha güçlü bir şekilde, pandemi döneminde çok zor günler yaşayan işletmecileri, otelcileri, esnafıyla kısaca Kaleiçi’nin tüm paydaşlarıyla bir arada yeniden Kaleiçi’nde olacağız” dedi. Başkan Uysal, Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip dünyanın farklı noktalarından 400’ün üzerinde kentte Kaleiçi ve festivalin tanıtım çalışmalarına başladıklarını aktardı.



Geçen yıl online olarak gerçekleştirilen festivale bağlanan psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un büyük torunu dünyaca ünlü ressam Lucian Freud’un kızı heykeltıraş Jane McAdam Freud’un “Bu festival, dünya kültürüne önemli bir katkı” sözleriyle anlattığı Kaleiçi Old Town Festivali, ilk kez 2016’da düzenlendi.

48 ŞEHİRDEN MİSAFİR

Her yıl bir ülkenin onur konuğu olarak katıldığı festival, Kaleiçi’nin sokaklarını renklendiren korteji, her köşe başında, meydanında düzenlenen dans ve tiyatro gösterileri, Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip şehirlerin buluştuğu formu ve konserleriyle Türkiye’nin sayılı kent festivallerinden biri oldu. Festival, 2019 yılında 3 kıta 24 ülkeden 48 şehri misafir etti.