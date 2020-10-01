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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Fed'den önemli açıklama: Ekonomi için aşı gerekiyor

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Fed'den önemli açıklama: Ekonomi için aşı gerekiyor
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ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin pandemi öncesindeki normal koşullarına dönebilmesinin önkoşulunun "etkili bir Covid-19 aşısı" olduğunu vurguladı.

Virüsün son haftalardaki yayılmasının "çok kaygı verici" olduğunu vurgulayan Kashkari, Covid-19 pandemisi ne kadar uzun sürerse, bankaların da o kadar çok risk altında kalacağı uyarısı da yaptı.

Kashkari Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada da, ABD hükümetini, pandemiyle yeterince ciddiye almamakla eleştirmiş ve daha kapsamlı önlemler almaya çağırmıştı.

Fed Boston Başkanı Eric Rosengren de, bu haftanın başlarında yaptığı bir başka açıklamada da, coronavirüs pandemisinde ikinci dalga olasılığı nedeniyle, Fed içindeki birçok arkadaşına göre ekonomik toparlanma konusunda daha kötümser olduğunu söylemişti.

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