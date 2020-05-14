‘Fedakarca üretime devam ettiler’

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, tarladan çatala gıda zincirinin önemini bir kez daha hatırlattı. Tarım üretiminin ilk halkasını oluşturan çiftçilerin, gıda ihtiyacının kesintisiz karşılanmasında hayati bir rol üstlendiğini, herkesin evde kaldığı salgın sürecinde çiftçilerin fedakarca üretime devam ettiğini ifade eden Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, Cargill Türkiye’nin de, salgın ortamında alın teri döken çiftçilerin yanında durduğunu söyledi. Tarakçıoğlu, Cargill’in, tüm dünyada tarım sektörünün kahraman çalışanlarına çeşitli projelerle destek verdiğini vurguladı.

HAMMADDE SAĞLIYORUZ

Çiftçilerin önemli bir rol üstlendiklerinin salgın döneminde herkes tarafından çok net bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Tarakçıoğlu, “Atatürk’ün ‘Köylü Milletin efendisidir’ sözünden yola çıkarak, toprağı bin bir emekle işleyen, ülkemizin kalkınması, milletimizin her koşulda beslenmesini sağlamak için terini ve emeğini toprağa katan tüm kahraman çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum” dedi. Tarakçıoğlu şöyle devam etti: “Çiftçilerin ve tarımın ana hayat kaynağımız olduğunu, özellikle salgın döneminde bir kez daha gördük. Bir gıda firması olarak, Türk çiftçilerin binbir emekle ürettiği yerli ürünleri alıp, sofralarımızda yer alan birçok gıda ürünü için hammadde sağlıyoruz. Her zaman çiftçilerimizle omuz omuza çalışıyoruz. Bu nedenle yürekten söyleyebilirim ki, Türkiye’nin kahraman çiftçilerinin başımızın üzerinde yeri var.”

TARIM DİJİTALLEŞME

Geçen yıl başlattıkları ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ programı ile tarım sektörünün kahraman çalışanlarına tarımda dijitalleşmeyi ve verim artışını sağlamak üzere eğitimler verdiklerini, tarlalarında toprak analizleri yapıldığını, sürekli iletişim halinde kalarak uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladıklarını ifade eden Tarakçıoğlu, “Program kapsamında çiftçilerle yüz yüze yaptığımız eğitimleri ise ‘Evde hayat var’ diyerek dijital platforma taşıdık. Yüzlerce çiftçimizin samimi ve yoğun ilgileri, gönderdikleri teşekkür mesajları bize bir kez daha gösterdi ki, Türk çiftçisi dijital dönüşüme son derece açıktır ve destek verildiğinde emeğini ortaya koymaya hazırdır. 1000 Çiftçi 1000 Bereket programımız her yıl daha fazla çiftçimize eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek, büyüyerek devam edecektir” diye konuştu.

SOSYAL DÖNÜŞÜM

‘1000 Çiftçi 1000 Bereket programında bugüne kadar 1500 çiftçinin kapsama alındığını belirten Murat Tarakçıoğlu, “Bu yıl ayçiçek çiftçilerinin katılımıyla büyüyen program, salgın döneminde de aralıksız sürüyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket; tarımda dijital ve sosyal dönüşümü hedefliyor. Program, Türkiye’de çiftçilere yönelik en kapsamlı sosyal sorumluluk projesi. Projenin ilk yılında programa katılan çiftçilerin tarlada verimi yüzde 21’e varan oranda arttı. 1000 Çiftçi 1000 Bereket, ayrıca tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması yapılan Türkiye’deki ilk proje oldu. Bu kapsamda uluslararası denetim şirketi EY’nin yaptığı araştırmanın bulgularına göre, programın topluma, çevreye ve refah artışına yaptığı pozitif etkiler ve bu etkilerin finansal değeri hesaplandı. Cargill’in projeye yatırdığı her 1 TL, 2,53 TL değerinde sosyal getiri sağladı” dedi.

ÇİFTÇİYE ONLINE EĞİTİM

İlk yılında ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket programına katılan çiftçilere verilen eğitimlerin, koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiği bir dönemde de, sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurarak kesintisiz devam ettiğinin atnı çizen Murat Tarakçıoğlu, “Eğitimler, geçtiğimiz yıl Konya, Adana, İzmir gibi mısır çiftçilerinin yoğun bulunduğu merkezlerde düzenlenen çiftçi buluşmaları ile verilmişti. Bu yıl ise dijital uygulamalar yoluyla çiftçilerin evlerine konuk olundu. 1000 Çiftçi 1000 Bereket programına katılan yüzlerce mısır ve ayçiçeği çiftçisi nisan ayında internet üzerinden canlı yayınla yapılan eğitimlere interaktif şekilde katıldı. ‘Evde hayat var’ sloganıyla süren eğitimlerin içerikleri, tarımın gelişmesinde öncü kurumların başında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi ve veri odaklı tarım teknolojileri geliştiren doktar işbirliği ile hazırlandı. Eğitimler, 20-21 Nisan tarihlerinde 1000Ciftci1000Bereket.com üzerinden canlı olarak yayınlandı” ifadelerini kullandı.