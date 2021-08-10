FED toplantısı ne zaman? Gözler FED faiz kararı açıklamasında
Küresel piyasalarda gözler FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı piyasalara yeni yön verecek. ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, FED'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Eylül ayı FED toplantısının tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
FED Toplantısı ile alınacak faiz kararı milyonları yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığında yapılacak açıklamalara kilitlendi. FED Toplantısı, 2021 yılında 3 kez daha gerçekleşecek. Takvime göre son FED toplantısı 27-28 Temmuz'da yapılmıştı.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak.