Fed tahvil alım programını Kasım'da ele almaya hazırlanıyor

ABD merkez bankacılarının Kasım ayında tekrar bir araya geldiklerinde Fed'in varlık alım programının geleceğini tartışmaya hazırlanıyor görünüyor. Yetkililerin bu toplantıda bu program dahilinde satın aldıkları varlıklarda değişikliği ya da satın alınan miktarda artışı görüşebilir.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Eylül toplantısının Çarşamba akşamı açıklanan tutanakları, "bazı katılımcıların ayrıca gelecekteki toplantılarda, komitenin varlık alım programının Fed'in çifte görevini (fiyat istikrarı ve maksimum istihdam) nasıl en iyi şekilde destekleyebileceğini daha da değerlendirme ve iletişimini sağlamanın uygun olacağını not ettiğini" gösterdi.

Bazı Fed yetkililerinin tahvil alım programını gözden geçirmeye hazır olması, Kovid-19 pandemisinden dolayı yavaşlayan ekonomiyi daha da desteklemenin bir yolu olarak, belki yıl sonundan önce, varlık alımlarını değiştirmeye ya da artırmaya açık olduklarını işaret ediyor. Yetkililer büyük olasılıkla almları azaltmayı değerlendirmeye almayacak. Fed politika yapıcıları, ABD başkanlık seçimlerinden bir gün sonra, 4-5 Kasım'da bir araya gelecek.

Politika yapıcılar Eylül ayındaki toplantıda, faizlerin iş gücü piyasasının maksimum istihdama ve enflasyonun yüzde 2'ye (bu seviyenin ılımlı bir şekilde aşılmasına tolerans göstererek) ulaşana kadar sıfır seviyesi yakınında tutma konusunda anlaştı. 16 Eylül'de yayınlanan tahminler de yetkililerin ekonominin bu seviyelere 20023 ya da 2024'e kadar ulşamasını beklemediğini gösterdi.

Kovid-19'a tedbir olarak online toplanan Fed yetklilileri, Hazine ve mortgage destekli tahvil alımlarının aylık toplam 120 milyar dolar civarında tutulması konusunda da anlaştı.

Önümüzdeki toplantılarda, yetkililer, hanehalkı ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla Hazine ve mortgage destekli tahvil alımlarını artırarak daha fazla para politikası desteği sağlamayı değerlendirebilir.